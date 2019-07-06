GÜNDEM ÖZETİ / 6 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu I. Ekonomi Konferansı'na katılacak, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüşecek, KKTC Yatırım Danışma Konseyi III. Toplantısı'na iştirak edecek.

(Lefkoşa)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- TİKA tarafından, Anadolu Ajansı, TRT, THY, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile TÜGVA başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle düzenlenen ve üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılmasını amaçlayan "Tecrübe Paylaşım Programı"nın tanıtım töreni gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30)

SPOR

1- 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda sürüyor. Organizasyonun ikinci gününde başpehlivanlar çayıra çıkacak.

(Edirne)

2- Voleybolda 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabı Çin'de yarı final maçlarıyla sürüyor. Yarı finalde Türkiye ile Brezilya, ABD ile Çin karşı karşıya gelecek.

(Nanjing/10.00/14.30)

3- Voleybolda FIVB Erkekler Challenger Kupası, Slovenya'da yarı final maçlarıyla devam ediyor. Yarı finalde Türkiye ile Küba, Slovenya ile Belarus karşılaşacak.

(Ljubljana/21.30/18.30)

4- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında İngiltere ile İsveç karşılaşacak.

(Nice/18.00)

5- Brezilya'da süren 2019 Kupa Amerika'da üçüncülük maçında Arjantin ile Şili karşı karşıya gelecek.

(Sao Paulo/22.00)

6- Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın son 16 turunda Nijerya-Kamerun ve Mısır-Güney Afrika maçları yapılacak.

(İskenderiye/19.00/Kahire/22.00)

5- Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na yarı final ve klasman maçlarıyla devam edilecek.

7- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.

8- 106. Fransa Bisiklet Turu, Belçika'da 1. etap yarışıyla başlayacak.

(Brüksel)

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Kaynak: AA