GÜNDEM ÖZETİ / 7 Kasım 2019

6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan 'a gidecek.Başbakanlık ofisinde resmi törenle karşılanacak Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ve Başbakan Victor Orban ile görüşecek.Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılacak Erdoğan ve Orban, iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.Macar ve Türk iş adamlarıyla da bir araya gelecek Erdoğan, Gül Baba Türbesini ve Türbe kompleksindeki "Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu" sergisini ziyaret edecek.(Ankara/10.00/Budapeşte)2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da MİKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı'na katılacak, zirve kapsamında Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Moon He Sang ile görüşecek ve "Büyümenin ve Sosyal İçermenin Lokomotifi Olarak Sürdürülebilir Turizm" oturumuna başkanlık edecek.(Meksiko)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karakum mevkisinde inşası devam eden camide incelemede bulunacak.(Zonguldak/15.00)2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Politikalarında Birlik ve İstikrar Arayışı ana temalı 8'inci Sağlık Zirvesi'ne katılacak.(Ankara/10.30)3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Barış Pınarı Viyadüğü'nün açılışını gerçekleştirecek, Atatürk Üniversitesinde "Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" konulu konferans verecek, partisinin İl Başkanlığına ziyarette bulunarak Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına iştirak edecek.(Erzurum/11.30-18.00)4- TBMM'denGenel Kurulda, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifinin görüşmeleri devam edecek.Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM ile Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın 2020 bütçeleri ve 2018 yılı kesin hesapları ele alınacak.(TBMM/14.00/10.00)EKONOMİ1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun İş Dünyası ile Buluşma ve Ordu İş Dünyası ile Buluşma programlarına iştirak edecek.(Samsun/10.00-Ordu/15.30)2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" sloganıyla 11 Kasım'da gerçekleştirilecek rekor fidan dikme etkinliği öncesi son gelişmelere ilişkin Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyecek.(İstanbul/10.30)3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/14.30)4- TÜİK, yılın ikinci çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini duyuracak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.(Ankara)2- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.(Bağdat)3- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.(Beyrut)GÜNCEL1- FETÖ davaları15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)Darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin görülen davada beraat ve mahkumiyet kararları bozulan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin eski emir subayı Sedat Kaya'nın da bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edilecek.(Malatya/10.00)2- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.(İstanbul/10.00)3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır)SPOR1- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda 4. hafta maçları yapılacak.C Grubu'nda Trabzonspor, Rusya'nın Krasnodar; J Grubu'nda Medipol Başakşehir, Avusturya'nın Wolfsberger; K Grubu'nda ise Beşiktaş, Portekiz'in Braga takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.(Krasnodar/20.55/Graz/Braga/23.00)2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak.(Atina/22.00)3- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 4. haftasında A Grubu'nda BOTAŞ, İsrail ekibi Ramla ile deplasmanda karşılaşacak, B Grubu'nda ise Beşiktaş TRC İnşaat, Rusya temsilcisi Spartak Moskova Region'u konuk edecek.(Ramla/21.30/İstanbul/19.00)4- Turkish Airlines Open uluslararası golf turnuvası Belek'teki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü tesislerinde başlayacak.(Antalya/09.00)5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftası Halkbank-Ziraat Bankası karşılaşmasıyla tamamlanacak.(Ankara/19.00)