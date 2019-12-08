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GÜNDEM ÖZETİ / 8 Aralık 2019

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

08.12.2019 00:02 | Son Güncelleme: 08.12.2019 00:02GÜNDEM ÖZETİ / 8 Aralık 2019
6 Nisan 1920
DÜNYA DİPLOMASİ
1- 'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
( )
2- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.
(Bağdat)
GÜNCEL
1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Diyarbakır)
2- Uludağ'da zirve yürüyüşüne çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları izleniyor.
(Bursa)
SPOR
1- Voleybolda FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Çin'in Shaoxing kentinde final, üçüncülük ve klasman maçlarıyla sona erecek.
Organizasyonun finalinde Eczacıbaşı VitrA ile İtalya temsilcisi Imoco Volley, üçüncülük maçında ise VakıfBank ile bir diğer İtalya ekibi Igor Gorgonzola karşı karşıya gelecek.
(Shaoxing/15.00/12.00)
2- Süper Lig'de 14. haftaya İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK, Antalyaspor-Trabzonspor, Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir, Kasımpaşa-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.
(Konya/14.00/Antalya/Denizli/16.30/İstanbul/19.00)
3- Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, İskoçya'nın Glasgow kentinde sona erecek.
4- Avrupa Kros Şampiyonası, Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek.
(Lizbon/13.00)
5- TFF 1. Lig'de 14. hafta Osmanlıspor-Altay, Altınordu-Adanaspor, Bursaspor-Giresunspor, Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmalarıyla sürecek.
(Ankara/14.00/İzmir/Bursa/16.30/Adana/19.00)
6- ING Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftaya Fenerbahçe Beko-OGM Ormanspor, Bahçeşehir Koleji-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekom-Frutti Extra Bursaspor müsabakalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/15.15/Ankara/17.30)
7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray, BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare karşılaşmalarıyla sürecek.
(İstanbul/15.15/Ankara/16.00/Hatay/17.00)
8- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasına Fenerbahçe HDI Sigorta-Arhavi Voleybol, Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Halkbank-Arkas müsabakalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/14.00/18.30/Ankara/19.00)
9- Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmaları oynanacak. Kadınlar Süper Lig'de ise 9. hafta tek müsabakayla sona erecek.
10- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 16. hafta müsabakaları tamamlanacak.
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Barış Pınarı Harekatı, Ankara, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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