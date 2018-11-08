Gündem Özeti / 8 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk
/ 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı"na katılacak.
(Adana/09.30)
2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi-Türk Keneşi) tarafından gerçekleştirilecek "Türk Keneşi Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanlar ve Kuruluş Başkanları Üçüncü Toplantısı"na iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
3- AK Parti
Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
ve Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan
'ın katılımıyla yapılacak.
(Ankara/09.45)
4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
, "Arap Araştırma Merkezi Başkanları Toplantısı"na katılacak.
(İstanbul/10.00)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, "Expo 2023 Sanayi ve Ticaret Odasında Kahramanmaraş
Lansman Programı"na iştirak edecek, valilik ve belediye başkanlığına ziyarette bulunacak, Tarım Çalıştayı'nda bulunacak.
(Kahramanmaraş/10.30/11.30/11.45/13.30)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan, İstanbul Kongre Merkezindeki "TRANSİST 2018 İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı"nın açılışına katılacak.
(İstanbul/09.30)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
) haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
4- TÜİK
, finansal yatırım araçlarının ekim ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Laos Başbakanı Thongloun Sisoulit tarafından kabul edilecek ve Laos Dışişleri Bakanı
Saleumxay Kommasith ile görüşecek.
(Viyentiyan)
2- ABD
'de Kongre ara seçimlerinin yansımaları takip ediliyor.
(Washington/New York)
3- Suriye
iç savaşındaki gelişmeler ve bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib)
KÜLTÜR SANAT
1- Türkiye Yazarlar Birliği ve Bahçelievler
Belediyesi ortaklığında "60 Yıl Sonra Yahya Kemal
" temasıyla düzenlenen "Uluslararası Yahya Kemal Sempozyumu" başlayacak.
(İstanbul/10.00)
2- Bu yıl 8.'si düzenlenen "Suç ve Ceza Film Festivali
"nin açılışı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak.
(İstanbul/20.00)
GÜNCEL
1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan
Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor.
2- FETÖ davaları
Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı
'ndaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe
Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılanmasına Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elazığ
Valiliğini ziyaretinin ardından AK Parti İl Danışma Toplantısı'na katılacak, İpekyolu
Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi şantiyesi ve Fırat Üniversitesi
çok amaçlı spor salonu ziyaretlerinde bulunacak, ardından Tunceli
'ye geçerek Valilik ile Tunceli Stadyumu ve Gençlik Merkezi ziyaretlerinin ardından gençlerle buluşacak.
(Elazığ/10.00/10.45/11.30/12.30/Tunceli/14.00/14.45/15.30)
2- UEFA Avrupa
Ligi'nde gruplarda 4. hafta karşılaşmaları yapılacak.
D Grubu'nda Fenerbahçe
, Ülker Stadı
'nda Belçika
temsilcisi Anderlecht
'i ağırlayacak. I Grubu'nda Beşiktaş
, aynı ülkeden Genk
ile deplasmanda karşılaşacak. J Grubu'nda ise Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda İspanya
ekibi Sevilla
'yı konuk edecek.
(İstanbul/18.50/Genk/Manisa/20.55)
3- Basketbolda THY
Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Darüşşafaka Tekfen
, Almanya
temsilcisi Bayern Münih
, Anadolu Efes
de İspanya ekibi Herbalife Gran Canaria
ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Münih/22.00/Las Palmas de Gran Canaria/23.45)
4- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nın 3. haftasında B Grubu'nda Galatasaray
, Rusya
temsilcisi MBA Moskova
ile deplasmanda karşılaşacak. C Grubu'nda Beşiktaş, BJK
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde Polonya
ekibi Wisla CANPACK'ı ağırlayacak. D Grubu'nda Mersin Büyükşehir Belediyespor
, Rusya temsilcisi WBC Enisey'e, E Grubu'nda ise BOTAŞ, Bulgaristan
ekibi Beroe'ye konuk olacak.
(Moskova/İstanbul/19.00/Krasnoyarsk/15.10/Stara Zagora/19.00)
5- Voleybolda Erkekler Avrupa Challenge Kupası 2. tur ilk maçında Ziraat Bankası
, Kosova
temsilcisi Luboteni ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Ferizaj/21.00)
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Ankara,Süleyman Soylu,Mustafa Kemal Atatürk
08 Kasım 2018 Perşembe 00:01