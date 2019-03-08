Gündem Özeti / 8 Mart 2019

Kaynak: AA

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Toplantısı'na katılacak.(Edirne/11.00)2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.(Ankara/11.00)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İş Kadınları Derneği ve Borsa İstanbul iş birliğinde düzenlenen "Borsa İstanbul'da Gong Kadın-Erkek Eşitliği İçin Çalıyor" programına, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gökkubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliğine katılacak.(İstanbul/10.00/Şanlıurfa/16.00)2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da Dünya Kadınlar Günü Programı'na, Sarıgöl Çilekli Cami açılışına, Zeytinburnu'nda Kadınlar Günü Kadına Saygı Programı'na, Sevgi Yürüyüşü'ne ve Kentsel Dönüşüm konulu toplantıya iştirak edecek.(İstanbul/10.15/12.30/15.00/17.00/18.00)3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Başakşehir'de kahvaltı programına katılacak, Bolu Kent Meydanı'nda ve Düzce Belediye Meydanı'nda vatandaşlara hitap edecek. Bakan Soylu ayrıca, Zeytinburnu'nda, MHP Tabanına Aday Tanıtım Toplantısı'na, Rumeli Hemşehri Buluşması'na katılacak.(İstanbul/10.00/Bolu/14.30/Düzce/17.00/İstanbul/20.00/21.30)4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne Valiliğini ziyaret edecek, ambulans teslim törenine katılacak, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunacak, Kırklareli Valiliği ile Kırklareli Devlet Hastanesini ziyaret edecek, Pınarhisar Devlet Hastanesi açılışına katılacak.(Edirne/11.00/12.30/14.15/Kırklareli/15.00/16.15/17.00)5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, STK temsilcileri ile toplantı yapacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, partisinin mitingine iştirak edecek.(Amasya/10.30/14.00/17.00)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti Kadın Kollarını ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek, Fatih Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu açılışına katılacak, STK temsilcileriyle ve Pınarca Mahallesi halkıyla buluşacak, Haneden Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret edecek.(Tekirdağ/11.30-18.00)2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da fuar açılışına, Kütahya'da ise açılış törenleri ile mitinglere katılacak.(Muğla/10.30/Kütahya/16.00-19.00)3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye Girişimci Kadın Buluşması" programına iştirak edecek.(İstanbul/15.00)4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin etkinliğine, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin Türkistan Şehirciliği Konferansı'na katılacak.(Ankara/14.00/19.30)5- TÜİK, finansal yatırım araçlarının şubat ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat İş Var Fuarı'nın açılışına ve Manavgat Belediye Başkan Adayı Hasan Öz'ün proje tanıtım toplantısına katılacak.(Antalya/10.00/18.30)2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.(Halep/İdlib)KÜLTÜR SANAT1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe Örenyeri'nin resmi açılış törenine katılacak.(Şanlıurfa/16.30)GÜNCEL1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sabah namazı buluşmasına, rektörlük ziyareti ve üniversite öğrencileriyle buluşma programına, cuma namazı ve hutbe iradının ardından kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle toplantıya katılacak.(Diyarbakır/05.30/10.00/12.30/18.00)2- FETÖ davalarıFETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, tutuksuz 19 eski askerin yargılanmasına devam edilecek.(Zonguldak/10.00)Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan, aralarında örgütün mahrem imamının da olduğu iddia edilen eski polis 30 sanığın yargılanmasına devam edilecek.(Adana/10.00)Bayburt'ta, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin aralarında eski 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışla Komutanı yarbay Ahmet Ergüden'in de bulunduğu 10'u tutuklu 21 eski askerin yargılandığı davanın duruşması görülecek.(Bayburt/10.00)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsun'da uluslararası yarışmalarda madalya kazanmış kadın sporcular ile Gençlik ve Spor Bakanlığı kadın personelinin 8 Mart Dünya Kadılar Günü programına katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak ve 2019 Kamu Futbol Turnuvası'nın açılış seremonisinde yer alacak.(Samsun/10.45/13.30/15.00)2- Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacak.(Sivas/20.30)3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.(İstanbul/20.30)4- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi USK Prag'ı Metro Enerji Spor Salonu'nda ağırlayacak.(İstanbul/19.30)5- Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor müsabakasıyla başlayacak.(Gaziantep/19.00)6- 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Ataköy Atletizm Salonu'nda başlayacak.(İstanbul/12.00)7- Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Sırbistan'ın Novi Sad kentinde sürüyor.***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.