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GÜNDEM ÖZETİ / 8 Nisan 2020

6 Nisan 1920 YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

08.04.2020 00:06 | Son Güncelleme: 08.04.2020 00:06
GÜNDEM ÖZETİ / 8 Nisan 2020
6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ
1- TÜİK, finansal yatırım araçlarının mart ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Pekin, Seul ve Roma büyükelçilerinin video konferansla katılacağı "Kovid-19 Tecrübeleri ve Salgına Karşı Mücadelede Uluslararası İş Birliği Konferansı"nda konuşacak.
(İstanbul/11.00)
2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Tokyo Paralimpik Oyunları için kota almış sporcularla video konferans yoluyla görüşecek.

(Ankara/17.00)
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Kaynak: AA

Etiketler: Ankara, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››GÜNDEM ÖZETİ / 8 Nisan 2020 - Haberler

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