Gündem Özeti / 9 Aralık

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk
/ 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Verimlilik Teknoloji Fuarı'nı ziyaret edecek.
(Ankara/13.00)
2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Valiliği ziyaret edecek, Eğitim Vizyonu Çalıştayı'na katılacak.
(İzmir/10.15/12.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Ermenistan
'da erken milletvekili seçimi yapılacak.
(Erivan
)
2- Fransa
ve Belçika
'da "sarı yeleklilerin" düzenlediği protestoların yansımaları takip ediliyor.
(Paris/Brüksel)
3- Suriye
iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?
(Halep/İdlib)?
4- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın İstanbul
'daki Suudi Arabistan
Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.?
(Riyad/Washington/Ankara)?
KÜLTÜR SANAT
1- Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 40 ülkeden 329 sanatçının 788 eserle katıldığı "Mirasımız Kudüs
Uluslararası Karikatür Yarışması"nın sergisi ve ödül töreni Eyüp
Kültür Sanat Merkezi'nde yapılacak.
(İstanbul/18.00)
SPOR
1- Voleybolda Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Çin
'in Shaoxing kentinde sona erecek.
Finalde VakıfBank, Brezilya
temsilcisi Minas, üçüncülük maçında ise Eczacıbaşı
VitrA, aynı ülkeden Praia ile karşı karşıya gelecek.
(Shaoxing/15.00/12.00)
2- Spor Toto Süper Lig'de 15. haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Evkur Yeni Malatyaspor
, Bursaspor- Antalyaspor
, Akhisarspor- Fenerbahçe
maçlarıyla devam edilecek.
(Erzurum/13.30/Bursa/16.00/Manisa/19.00)
3- Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta Hatayspor- Boluspor
, Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor
, Denizlispor- Gençlerbirliği
, Eskişehirspor- Altay
müsabakalarıyla sürüyor.
(Hatay/İstanbul/13.30/Denizli/16.00/Eskişehir/19.00)
4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 10. haftaya Beşiktaş
Sompo Japan- Darüşşafaka Tekfen
, Afyon
Belediyespor-Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/15.15/Afyonkarahisar/17.30/İstanbul/20.00)
5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta Mersin
Büyükşehir Belediyespor- Çukurova
Basketbol, Canik
Belediyespor- İzmit
Belediyespor, BOTAŞ-Fenerbahçe, İstanbul Üniversitesi- Gündoğdu Adana
Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor, Beşiktaş- Bellona Kayseri
Basketbol müsabakalarıyla tamamlanacak.
(Mersin/14.00/Samsun/Ankara/İstanbul/16.00/Hatay/16.30/İstanbul/18.30)
6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 9. haftası Halkbank- Arkas Spor
, Galatasaray- Ziraat Bankası
, İnegöl
Belediyespor- Arhavi
Belediyespor, Maliye
Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla bitecek.
(Ankara/14.00/İstanbul/15.00/Bursa/16.00/Ankara/17.00)
7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 11. haftası 2 maçla, Kadınlar Süper Lig'in 10. haftası ise 3 maçla sona erecek.
8- TFF
2. Lig ve TFF 3. Lig'de 16. hafta maçları tamamlanacak.
9- Avrupa
Kros Şampiyonası, 20 yaş altı, 23 yaş altı ve ve büyükler kategorilerinde Hollanda
'nın Tilburg
kentinde yapılacak.
(Tilburg/12.45/13.35/16.10)
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İstanbul,Murat Kurum,Mustafa Kemal Atatürk
09 Aralık 2018 Pazar 00:01