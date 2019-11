GÜNDEM ÖZETİ / 9 Kasım 2019

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı ve AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısına iştirak edecek.

(Yozgat/11.30/12.30/17.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kupası - İlçe Örgütleri Voleybol Turnuvası'nın final müsabakasını izleyecek, dereceye giren takımlara ödüllerinin takdim edileceği törene katılacak.

(İstanbul/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Demokratlar Birliği-Union of International Democrats (UID) Toplantısı ile AK Parti İl Dışilişkiler Antalya Bölge Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapacak.

(Antalya/08.50/16.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, sanayi ve iş adamlarıyla istişarede bulunacak, Lisanslı Depoculuk Tesisi temel atma törenine katılacak, Organize Sanayi Bölgesinde temaslarda bulunacak, Yeşilyurt Belediyesi Deprem Simülasyon Merkezi'nin açılışını yapacak, Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ile Teknokenti ziyaret edecek.

(Malatya/09.30/10.00/12.00/13.30/17.00/17.30/18.00/19.30)

2- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, MÜSİAD Milli Üretim Üssü "TEKMÜSKOOP Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projesi"nin temel atma törenine katılacak.

(Tekirdağ/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısında konuşacak, EİT Genel Sekreteri ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Bakan Çavuşoğlu AK Parti Akdeniz Bölgesi Dış İlişkiler İl Başkanları Toplantısına katılacak.

(Antalya/13.25/14.45/16.15)

2- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat)

4- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor.

(Beyrut)

SPOR

1- Süper Lig'de 11. haftaya Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor, Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor-Antalyaspor, Gaziantep FK-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/15.00/Sivas/Rize/17.30/Gaziantep/20.00)

2- TFF 1. Lig'de 11. hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor, Giresunspor-Osmanlıspor, İstanbulspor-Ekol Göz Menemenspor, Altay-Fatih Karagümrük müsabakalarıyla sürüyor.

(Erzurum/14.00/Giresun/İstanbul/16.30/İzmir/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka, Galatasaray Doğa Sigorta-Darüşşafaka Tekfen, Sigortam.net İTÜ Basket-Teksüt Bandırma, Frutti Extra Bursaspor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/17.30/20.00/Bursa/15.15)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Samsun Canik Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Çankaya Üniversitesi-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor, Galatasaray-Birevim Elazığ İl Özel İdare, Fenerbahçe Öznur Kablo-BOTAŞ, Bellona Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Samsun/13.00/Ankara/13.30/Kocaeli/14.00/İstanbul/15.15/17.30/Kayseri/16.00)

5- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 3. tur ilk maçında Macaristan'ın Vaci NKSE ekibini konuk edecek.

(Kastamonu/15.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftası Beşiktaş-Türk Hava Yolları, Fenerbahçe Opet-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Eczacıbaşı VitrA-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Karayolları-Atlasglobal Yeşilyurt müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/18.00/19.30/Ankara/15.00)

7- Turkish Airlines Open uluslararası golf turnuvası Belek'teki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü tesislerinde sürüyor.

(Antalya/09.55)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 6. hafta İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yalıkavakspor müsabakasıyla başlayacak.

(İzmir/16.00)

9- TFF 2. Lig'de 12. haftaya 2, TFF 3. Lig'de 12. haftaya 5 maçla başlanacak.

***

