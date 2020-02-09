GÜNDEM ÖZETİ / 9 Şubat 2020

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 37. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne ve Yenikapı Meydanı'ndaki "Büyük Kudüs Mitingi"ne katılacak.

(İstanbul/11.00/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Selçuklu Şehit Ulugül Yağcı İmam Hatip Ortaokulunun açılışına katılacak, milletvekilleri, hayırseverler, iş insanlarıyla toplantıda bir araya gelecek.

(Konya/10.00-17.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyetinin yola çıkması dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda düzenlenecek uğurlama törenine katılacak.

(İstanbul/08.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Çorlu-Ergene Ayrımı-Tekirdağ Yolu"nun açılış törenine katılacak.

(Tekirdağ/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

3- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla düzenlediği programa katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Van)

3- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.

(Elazığ/Malatya)

4- Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(İstanbul)

5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Süper Lig'de 21. haftaya Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir, Kasımpaşa-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/13.30/Sivas/16.00/İstanbul/19.00)

2- TFF 1. Lig'de 21. hafta Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Osmanlıspor-Bursaspor, Altay-Boluspor karşılaşmalarıyla sürecek. Yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilen Giresunspor-İstanbulspor maçına yarıda kaldığı dakikadan itibaren devam edilecek.

(İstanbul/14.00/Ankara/16.30/İzmir/19.00/Giresun/14.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası Sigortam.net İTÜ-Pınar Karşıyaka, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/15.15/17.30/20.00)

4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Opet-Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank-Atlasglobal Yeşilyurt, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Türk Hava Yolları, Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-PTT karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/13.00/16.00/17.30/18.00/Ankara/15.00/Bursa/17.30)

5- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasında 3 maç yapılacak, Erkekler Süper Ligin 12. haftası ise tek karşılaşmayla sona erecek.

6- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 22. hafta maçları tamamlanacak.

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