Gündem Özetine

- <a class='keyword' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mabeyn-kosku/' title='Mabeyn Köşkü'>Mabeyn Köşkü</a>'nde <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/afganistan/' title='Afganistan'>Afganistan</a> İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul edecek, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ciragan-sarayi/' title='Çırağan Sarayı'>Çırağan Sarayı</a>'nda Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'na katılacak konuk bakan ve heyet başkanları onuruna akşam yemeği verecek.<br><br>(İstanbul/18.00/20.00)