Gündem Özetine

- <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a>, Kışla Gençlik Merkezi ve <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/fethiye/' title='Fethiye'>Fethiye</a> Beşkaza Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.<br><br>(Muğla/14.00/16.00)