22 Şubat 2019, 00:53
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Gündem Özetine

Gündem Özetine

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kışla Gençlik Merkezi ve Fethiye Beşkaza Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kışla Gençlik Merkezi ve Fethiye Beşkaza Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

(Muğla/14.00/16.00) Muğla, Fethiye, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA