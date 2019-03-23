Gündem Özetine

- <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/akm/' title='AKM'>AKM</a> Hipodrom'da Büyük <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ankara/' title='Ankara'>Ankara</a> Mitingi'ne katılacak.<br><br>(Ankara/13.30)