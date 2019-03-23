23 Mart 2019, 04:41
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Gündem Özetine

Gündem Özetine

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM Hipodrom'da Büyük Ankara Mitingi'ne katılacak.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM Hipodrom'da Büyük Ankara Mitingi'ne katılacak.

(Ankara/13.30) AKM, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ankara, Güncel
Kaynak: AA