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GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'deCumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Senatörü Lindsey Graham'ı kabul edecek.

22.09.2019 05:12GÜNDEM ÖZETİNE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Senatörü Lindsey Graham'ı kabul edecek.
Doğu-Batı Enstitüsü tarafından düzenlenecek Yuvarlak Masa Toplantısına katılacak Erdoğan, ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle yemekte bir araya gelecek.
Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenecek etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluşacak Erdoğan, TÜRKEN Vakfı geleneksel yemeğine katılacak.
(New York)

Amerika Birleşik Devletleri, Lindsey Graham, Güncel

Kaynak: AA

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