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GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı resmi törenle karşılayacak.

31.10.2019 02:38GÜNDEM ÖZETİNE
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı resmi törenle karşılayacak.

Erdoğan, baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Gakharia ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti'nin büyükşehir ve il belediye başkanları ile toplantıda bir araya gelecek, Rönesans Polat İstanbul Otel'de 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'na katılacak.
(Ankara/11.30/11.45/12.45/14.30/15.00/İstanbul/20.00)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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