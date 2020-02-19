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GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

19.02.2020 00:56 | Son Güncelleme: 19.02.2020 00:56GÜNDEM ÖZETİNE
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i resmi törenle karşılayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile baş başa görüşecek, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyeceği mevkidaşının onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/11.00/15.00/15.15/16.15/17.30/18.00)

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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