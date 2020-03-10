GÜNDEM ÖZETİNE
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Arnavutluk Büyükelçisi Kastriot Ribo, Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor ve Brezilya Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'yı ayrı ayrı kabul edecek.
10.03.2020 03:02 | Son Güncelleme: 10.03.2020 03:02
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Arnavutluk Büyükelçisi Kastriot Ribo, Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor ve Brezilya Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'yı ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/15.00/15.45/16.30)
(Ankara/15.00/15.45/16.30)
Kaynak: AA
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Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk, Türkiye, Güncel
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