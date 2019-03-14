Gündem Özetine Ek

- <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a>, Bilkent <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/sehir-hastanesi/' title='Şehir Hastanesi'>Şehir Hastanesi</a> Açılış Töreni'ne katılacak, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/yenimahalle/' title='Yenimahalle'>Yenimahalle</a>'de düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.<br><br>(Ankara/11.30/14.00)