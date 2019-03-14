14 Mart 2019, 02:57
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Gündem Özetine Ek

Gündem Özetine Ek

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılacak, Yenimahalle'de düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılacak, Yenimahalle'de düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.

(Ankara/11.30/14.00) Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Yenimahalle, Güncel
Kaynak: AA