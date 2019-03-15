Gündem Özetine Ek

- <a class='keyword' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/galatasaray/' title='Galatasaray'>Galatasaray</a> Üniversitesinde Prof. Dr. <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/beril-dedeoglu/' title='Beril Dedeoğlu'>Beril Dedeoğlu</a>'nun cenaze törenine katılacak, <a class='keyword' href='/gaziantep/' title='Gaziantep'>Gaziantep</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/demokrasi-meydani/' title='Demokrasi Meydanı'>Demokrasi Meydanı</a>'nda düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.<br><br>(İstanbul/11.00/Gaziantep/13.30)