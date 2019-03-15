15 Mart 2019, 05:23
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Gündem Özetine Ek

Gündem Özetine Ek

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Üniversitesinde Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun cenaze törenine katılacak, Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Üniversitesinde Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun cenaze törenine katılacak, Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.

(İstanbul/11.00/Gaziantep/13.30) Türkiye, Beril Dedeoğlu, Demokrasi Meydanı, Gaziantep, Güncel
Kaynak: AA