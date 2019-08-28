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Gündemi sallayacak gelişme! Mesut Özil, Fenerbahçe'ye önerildi

Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Arsenal'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Mesut Özil, Fenerbahçe'ye önerildi. Ancak Ali Koç, yıldız oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle bu teklifi reddetti.

28.08.2019 11:00
Gündemi sallayacak gelişme! Mesut Özil, Fenerbahçe'ye önerildi

Arsenal'de forma şansı bulamayan Mesut Özil'in, menajeri Erkut Söğüt aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildiği ortaya çıktı.

MADDİ DURUM TRANSFERİ İMKANSIZ KILIYOR

2 sezondur Arsenal'de tartışma konusu olan ve İngiltere'de sıkıntılı günler geçiren Mesut'un kariyerinde yeniden iyi bir başlangıç yapmak istediği ve menajerine 'bana takım bul' dediği belirtilirken, yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye önerildiği fakat Başkan Ali Koç'un maddi durumların yetersiz olması sebebiyle teklifi reddettiği kaydedildi.

Piyasa değeri 25 milyon euro olan ve 2021 yılına kadar Arsenal ile sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu bu sezon Premier Lig'de hiç maça çıkmadı.

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Gündemi sallayacak gelişme! Mesut Özil, Fenerbahçe'ye önerildi

Fenerbahçe, Mesut Özil, Ali Koç, Arsenal, Spor

YORUMLAR (2)
DEFANSİF AYKUT: Mutlaka alınması gereken kalecidir. Altay iyi ama yetmez Harun ise tam bir felaket
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YAHUDİCOCUGU: ali koc firsati tepmis zengin ama cimri cebinde akrep var hep dileniyor
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