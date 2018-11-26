Gündemi Sarsacak Bomba İddia! Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Boşanıyor

2017 senesinde Fransa'nın Marsilya kentinde nikah masasına oturup, St. Tropez'de dillere destan bir düğünle dünyaevine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanacağı iddia edildi.

ACUN VE ŞEYMA BOŞANIYOR

Bir süredir aralarının pek iyi olmadığı ve boşanma konusunu günlerdir aralarında masaya yatırdıkları iddia edilen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çiftinin dün itibariyle dost kalarak boşanmaya karar verdikleri iddia edildi.

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANACAKLAR

Çiftin bugün anlaşmalı olarak boşanacakları da çıkan söylentiler arasında.

GÖZLER YAPACAKLARI AÇIKLAMADA

Magazin gündemine bomba gibi düşen konuyla ilgili Acun ve Şeyma çiftinin yapacağı açıklama merakla bekleniyor.