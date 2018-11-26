26 Kasım 2018, 10:13
»»

Gündemi Sarsacak Bomba İddia! Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Boşanıyor

Geçtiğimiz sene Fransa'da dünyaevine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanacakları iddiası magazin kulislerinde büyük yankı uyandırdı.

2017 senesinde Fransa'nın Marsilya kentinde nikah masasına oturup, St. Tropez'de dillere destan bir düğünle dünyaevine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanacağı iddia edildi.

ACUN VE ŞEYMA BOŞANIYOR

Bir süredir aralarının pek iyi olmadığı ve boşanma konusunu günlerdir aralarında masaya yatırdıkları iddia edilen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çiftinin dün itibariyle dost kalarak boşanmaya karar verdikleri iddia edildi.

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANACAKLAR

Çiftin bugün anlaşmalı olarak boşanacakları da çıkan söylentiler arasında.

GÖZLER YAPACAKLARI AÇIKLAMADA

Magazin gündemine bomba gibi düşen konuyla ilgili Acun ve Şeyma çiftinin yapacağı açıklama merakla bekleniyor.

Acun IlıcalıAcun Ilıcalı'dan Eşi Şeyma Subaşı'ya Gül Jesti

Marsilya,Fransa,Şeyma Subaşı,Acun Ilıcalı
26 Kasım 2018 Pazartesi 10:13



YORUMLAR (31)
PİYANO: şeyma böyle bi inek bulmuş sağmadan bırakır mı?
Yayından Kaldır
13 1
Cevap yaz
GIYBETTİN: HİNTLİ ZENGİNLER DÜĞÜNLERİNİ ANTALYADA BİZİMKİLER DE FRANSANYA AMERİNKANYA İNGİLİZTEREDE YAPAR ÇOCUKLARINI DIŞARIDA DOĞURUR NETEKİM ALLAH KİMSEYİ SONRADAN GÖRME YAPMASIN GERİ KALMIŞ TOPLUMLARDAKİ VARLIKLI İNSANLAR KENDİLERENE ÜLKELERİNİ YAKIŞTIRAMADIKLARI İÇİN ZENGİN ÜLKELERE GİDERLER ÖNEMLİ OLAN DIŞARIDA EVLENMEK DEĞİL EVLİLİĞİ SÜRDÜREBİLMEKTİR
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
ALİ: Acun sayesinde dünyayı gezdi dolaştı lüks içinde bir hayat yaşadı alacağı parayıda aldı acun buna kaç tane ev aldı birde üstüne nafaka aldımı tamamdr
Yayından Kaldır
10 0
Cevap yaz
XXX: Onurlu insan ise nafaka istemez göreceğiz bakalım
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
KOKO: acun kıllıcalı ibo yu geçecek bu gidişle
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
Tüm 31 yorumu okumak için tıklayın