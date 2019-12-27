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Gündemi sarsacak iddia: İmamoğlu'nun hedefi Cumhurbaşkanı adayı olmak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili gündemi sarsacak bir iddia çıktı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun hedefinin 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olmak olduğunu iddia etti.

27.12.2019 09:15 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:40

gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 'Cumhurbaşkanlığı hesapları karışıyor' başlıklı bugünkü yazısında İmamoğlu'nun muhalefet sözcüsü gibi konuştuğunu ve hedefinin 2023'te aday olmak olduğunu yazdı.

2023 SEÇİMLERİ...

"2023 seçimlerine dönük projeleri olanlar, dünden itibaren 'Ekrem İmamoğlu muhalefetin sözcüsü ya da 'İmamoğlu muhalefetin liderliğini yapıyor' söylemini piyasaya sürmeye başladılar" diyen Selvi, İmamoğlu'nun da 'Bu durumdan hoşlanarak muhalefet dozunu yükselttiğini öne sürdü.

"İMAMOĞLU BU ROLE SOYUNUYOR"

Selvi, İmamoğlu ile ilgili olarak ayrıca "Hedef, 2023'te adayı olmak" dedi. Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde: Hatırlar mısınız, bir süre önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönüp 'Bomba kulislerim var' demiş, sonunu da 'Ekrem İmamoğlu, aman dikkat' diye bitirmiştim. Ayrıntılarını daha sonra yazacağım. İmamoğlu bu role soyunurken Ankara'da başka bir isim konuşuluyor.

"ABDULLAH GÜL'E DİKKAT"

Bir anlamda hesaplar karışıyor. O yüzden bu kez de 'Ekrem İmamoğlu, Abdullah Gül'e aman dikkat' diyorum.

Bir şey daha diyorum. 2023 sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hamlelerini henüz yapmadı. Erdoğan'ın hamlelerini görmeden kimse hesap yapmasın derim."

Gündemi sarsacak iddia: İmamoğlu'nun hedefi Cumhurbaşkanı adayı olmak

Abdülkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı, Hürriyet, Politika, Güncel


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