Gündoğdu:  Kentsel Dönüşüm Seçimde Başrolü Almalı

İSTANBUL Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu , olası Marmara Depremi'nin en az 7 büyüklüğünde olacağını hatırlatırken, 31 Mart yerel seçimlerinde kentsel dönüşümün 'Başrolü alması' gerektiğini söyledi.Dr. Gündoğdu, Afet Yönetim Uzmanı Özden Işık ve sivil savunma uzmanı İbrahim Berber ile Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen olası afete hazırlık eğitim toplantısına katıldı. Toplantıda, İstanbul 'un olası Marmara Depremi gündeme gelirken, kentsel dönüşümün acil olarak uygulanması gerektiği ifade edildi. Dr. Gündoğdu, bilimsel verilerin ortada olduğu halde hiçbir kesimin kentsel dönüşümün tam anlamı ile istemediğini savundu. Kentsel dönüşümün isteğe bırakılabilecek bir olay olmadığını ifade eden jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Bu can güvenliği meselesidir. Bu sorunun bütün dünyada kabul edilen tedavisi kentsel dönüşümdür. Birçok teknik insan benimle birlikte demeçler verdi. Olay ortada. Kentsel dönüşümün de olduğunu biliyoruz" dedi."KENTSEL DÖNÜŞÜM SEÇİMDE BAŞROLÜ ALMALI"Dr. Gündoğdu, toplantıdan sonra DHA muhabirine olası felakete karşı mutlaka önlem alınması gerektiğini vurgularken şunları söyledi;"Ciddi önlem olarak kentsel dönüşümü bütün dünya kullanıyor. Kentsel dönüşüm, kent kültürü, her şeyi ile dönüşümdür. Bina yenilemek, kentsel dönüşüm değildir. Bunu yapacak olan iktidardır. İstanbul'da birinci derecede kentsel dönüşüme ihtiyacı olan ilçe Avcılar'dır. 1999 depreminde gördüğü zarar ve ölüm bunun göstergesidir. Ama İBB Meclisi'nde bile bu olay gündeme alınmıyorsa söylenecek bir şey yok. Konu, Büyükşehirden geçecek, hükümete teslim edilecek, o da gereğini yapacak. Birinci tehlike bu olduğuna göre, İstanbul'da yüz binlerce insanın can kaybından söz ediliyorsa, yapılması gereken budur. Kentsel dönüşüm ile hem bu insanların geleceği hem 20 milyona ulaşmış bir İstanbul kenti var önümüzde. İstanbul'un kuzeyinden başlamak üzere bütün Saroz Körfezi'ni kadar olan kesim etkilenecek bundan. Bu şaka değil. Şehri olağanüstü büyüttüler, alınan önlemler buna göre büyümedi. Çok kötü bir olayla karşılaşacağız. Seçimde de kentsel dönüşümün başrolü alması lazım. Ama partiler ne der onu bilemem. CHP dahil diğer partilerden bu konuda bir atak gelmedi. Bekliyoruz"GÜNDOĞDU: TELAŞLANACAK BİR ŞEY YOKDr. Oğuz Gündoğdu, bugün saat 05.36'da kaydedilen, İstanbul, Kocaeli Bursa ve Tekirdağ gibi çevre illerde de hissedilen Yalova Çınarcık merkezli 4.1 büyüklüğündeki depremin 1999 Marmara Depremi'nin devamı olduğunu söyledi. Dr. Gündoğdu, DHA muhabirine, "Telaşlanacak bir şey yok. Bölgeyi bekleyen asıl büyük deprem Marmara Denizi 'nin kuzeyinde, hesaplamalara göre Silivri 'nin açıklarında. Bugünkü depremin beklenen 1766 depreminin devamı ile ilgisi yok. Bu son deprem Çınarcık merkezli depremde 1999 depreminin devamı niteliğinde kırılmayan fayların hareketi" dedi.- İstanbul