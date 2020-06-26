GÜNDOĞDU, MANİSA DEPREMİNİN NEDEN İSTANBUL'A KADAR GENİŞ ALANDA HİSSEDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

JEOFİZİK uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen depremin 'Düşey salınımlı" olduğu için bu kadar geniş alanda hissedildiğini söyledi.

26.06.2020 15:14 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:21
JEOFİZİK uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen depremin 'Düşey salınımlı" olduğu için bu kadar geniş alanda hissedildiğini söyledi.
Manisa'da meydana gelen ve çevre illerin yanı sıra, Bursa ve İstanbul'a kadar geniş bir alanda hissedilen depremin neden bu kadar etkili olduğuna ilişkin soruyu İstanbul Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Dr. Gündoğdu yanıtladı.
Gündoğdu, DHA muhabirine, bir süre önce Doğu Anadolu'da meydana gelen benzer depremin de 'Düşük salınımlı' olduğu için çok büyük alanda hissedildiğini hatırlattı. Dr. Gündoğdu, şöyle konuştu: 'Depremle, yatay veya düşey salınımlı olabilir. Manisa'da 5'in üzerinde meydana gelen deprem düşey salınımlı. Yani fayın yerin alt tabakasına doğru kırılmasının sonucu oluşan bir yer sarsıntısı. Dolayısı ile hissedildiği alan geniş oluyor. Yatay salınımlı yani fayların yatay hareket ettiği depremler bu kadar geniş alanda hissedilmez." GÜNDOĞDU, MANİSA DEPREMİNİN NEDEN İSTANBUL’A KADAR GENİŞ ALANDA HİSSEDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Kaynak: DHA

Etiketler: Oğuz Gündoğdu, Gündoğdu, İstanbul, Manisa, Güncel, Haber

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