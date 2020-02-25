Haberler » Güncel » Gündoğmuş Güneycik içme suyuna kavuştu - Haber

Gündoğmuş Güneycik içme suyuna kavuştu

Gündoğmuş ilçesi Güneycik Mahallesi'nin içme suyunu yeni sondaj açarak çözen Antalya Büyükşehir Belediyesi, evlere su vermeye başladı.

25.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:26Gündoğmuş Güneycik içme suyuna kavuştu
ilçesi Güneycik Mahallesi'nin içme suyunu yeni sondaj açarak çözen Antalya Büyükşehir Belediyesi, evlere su vermeye başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Gündoğmuş Güneycik Mahallesi'nin içme suyu ihtiyacını karşılamak için kısa zaman önce çalışma başlatıldı. Bu kapsamda su temini için yapılan etütlerin ardından yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Sondaj noktasından itibaren bin 200 metre uzunluğunda isale hattı imal edildi.

ASAT tarafından yapılan çalışmalar sonunda sondaja indirilen pompanın bağlantıları tamamlanarak devreye alındı. Sorunsuz olarak çalışan sistemden saniyede 3 litre kapasite ile Güneycik Mahallesi'ne içme suyu sağlanmaya başladı. Sondaj noktasında objektife birlikte poz veren mahalle muhtarı ve vatandaşlar, gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti ASAT Gündoğmuş Şube Müdürlüğü çalışanları ile paylaştılar. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
09:30  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Şubat MPİ On Numara sonuçları
09:20  Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali hayatı ve biyografisi!
25.02.2020 12:53:35