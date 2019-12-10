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Gündoğmuş Yeni Cami'ne parke ve peyzaj

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş İlçesi Fatih Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de kilitli parke taşı, bordür döşeme ile peyzaj çalışması gerçekleştiriyor.

10.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:08Gündoğmuş Yeni Cami'ne parke ve peyzaj
Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçesi Fatih Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de kilitli parke taşı, bordür döşeme ile peyzaj çalışması gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı merkez ve kırsal bölgelerdeki ibadethanelerde bakım onarım ve çevre düzenleme çalışmaları yapıyor. Park ve Bahçeler ekipleri, cami bahçelerinde yeşil alan, kilit parke yürüyüş yolu, ağaçlandırma yapıyor, çiçeklikler gibi yeni alanlar kazandırılıyor. Vatandaşların daha rahat ve güzel bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri son olarak Gündoğmuş İlçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan Yeni Cami bahçesini kilitli parke taşıyla kaplıyor. Ayrıca cami bahçesinde yeşillendirme ve peyzaj çalışması da gerçekleştiriliyor. - ANTALYA

Fatih Mahallesi, Yeni Cami, Gündoğmuş, Güncel

Kaynak: İHA

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