Gündüz: "Cumhur İttifakı'nın Yanındayız"

Kaynak: İHA

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhur İttifakı'nın yanında olduklarını söyledi.Gündüz, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. 24 haziran seçimlerinde de milletin Cumhur İttifakı'na olan desteğini sandıkta ortaya koyduğunu kaydeden Gündüz, bu sebeple yeni sistemin de kalıcı hale getirilmesi için Cumhur İttifakı'nın mecliste birlikteliğinin olmazsa olmaz olduğunu ifade etti. Gündüz, "Bu ittifak, ülkemizin atlattığı en büyük badire olan 15 temmuz hain darbe girişiminden sonra, milletimizin hızlıca toparlanmasını sağlayan en önemli unsur olmuştur. Ulusal güvenliğimizi tahkim etmek için gerçekleştirdiğimiz, cumhuriyet tarihinin en kapsamlı terörle mücadele sürecinin itici gücü olmuştur. Türkiye'nin bekası için, kalkınma için, büyümenin sürekliliği yönetimde istikrar temsilde adalet için hayata geçirilen yeni yönetim sisteminin dinamosu olmuştur. FETÖ/PKK ve onunla birlikte hareket eden şer odaklarının bulunduğu ve Türkiye'nin etrafının kuşatıldığı, birilerinin tüm unsurları ile saldırdığı, İslam coğrafyasının kan gölüne çevrildiği bir dönemde, sorumluluk bilinci ile hareket ederek, kamu vicdanının sesi olan bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak birlik ve beraberlik içerisinde Cumhur İttifakı'na olan desteğimiz tamdır. FETÖ/PKK'nın ve diğer hainlerin, onun işbirlikçilerini ve üst aklın ülkenin güven ortamını bozma planları ortadadır. İşte bu avanelerin oyunlarını bozmak için biriz birlikteyiz. Teröre, terörizme siyaset üstü bir bakış sergiliyoruz. Terör asla Türkiye'yi esir alamaz. Kin ve nefret tohumları eken şer odakları yok olmaya mahkum olacaklar. Bin yıllık kardeşlik hukukumuzu bozmak isteyenler hangi alçak yöntemlere başvururlarsa başarısızlığa mahkum olacaklardır. Terör örgütü adına rol aldığı halde meşru siyaset sahnesinde rol almaya çalışanlar var. Milletten aldığı oyu, devletten aldığı imkanı suistimal edip teröristlerin hizmetine verenler var. Bütün bunlar da hak etikleri neyse onu 31 marta görecekler. Cumhur İttifakı'na, siyasi partiler değil, millet karar verdi. Biz 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği olarak Cumhur İttifakı'nın yanındayız" dedi. - DİYARBAKIR