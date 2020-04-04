Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

(Gündüz görüntüleriyle) İSTANBUL'A ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞI DURDURULDU

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle İstanbul'a araç giriş-çıkışı gece yarısı itibariyle durduruldu.

04.04.2020 08:33 | Son Güncelleme: 04.04.2020 08:33
(Gündüz görüntüleriyle) İSTANBUL'A ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞI DURDURULDU
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle İstanbul'a araç giriş-çıkışı gece yarısı itibariyle durduruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından yayınlanan genelgeyle belirlenen araçlar dışında İstanbul'a giriş ve çıkışlar yasaklandı. Avrupa Yakası'nda D100 Karayolu Gümüşyaka mevkii ve Avrupa Otoyolu Çerkezköy mevkiinde, Anadolu yakasında ise Tuzla D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Kocaeli Vali Muammer Güler Kavşağı'nda oluşturulan noktalarda giriş ve çıkışlar jandarma ve polis ekiplerince kesildi. Kontrol noktalarına gelen özel araçlar, ekipler tarafından geri çevrildi. İzin belgeleri bulunan TIR ve kamyonların ise girişlerine izin verildi. İzinleri olmayan TIR ve kamyon sürücülere de ceza kesildi.

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medyadan yaptığı açıklamada kente giriş ve çıkışların 26 noktadan kesildiğini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

EK///

-Tuzla D-100 Karayolu'nda kesilen yol

-Geri dönen araçlar

-Detaylar

GEÇİLEN//

Jandarma ve polis ekipleri

Araçların durdurulması

Araçların geri gönderilmesi

Genel ve detay görüntü


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››(Gündüz görüntüleriyle) İSTANBUL'A ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞI DURDURULDU - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs korkusu, alışverişte eski bir geleneği canlandırdı Haberler
Koronavirüs korkusu, alışverişte eski bir geleneği canlandırdı
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli’nin Bilim Kurulu önerisini canlı yayında reddetti Haberler
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu önerisini canlı yayında reddetti
İstanbul’a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı Haberler
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
Kovid-19 tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı Haberler
Kovid-19 tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar Haberler
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Milyonların umutla beklediği infaz yasası Meclis’te kabul edildi Haberler
Milyonların umutla beklediği infaz yasası Meclis'te kabul edildi
Koronavirüsten ölen profesörün oğlu yazdı, Erdoğan bizzat cevapladı Haberler
Koronavirüsten ölen profesörün oğlu yazdı, Erdoğan bizzat cevapladı

Son Dakika Güncel Haberleri

09:50: Selçuk: "Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık" - Haber 09:50: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 24 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haber 09:50: Otobüslere maskesiz binenlere maske dağıtıldı - Haber 09:49: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 24 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haber 09:48: EDİRNE ÖĞRETMENLER, KÖY KÖY DOLAŞIP, EVDE KALAN ÖĞRENCİLERİNE KİTAP DAĞITTI-2 - Haber 09:36: Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti - Haberler 09:16: Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı - Haber 09:13: İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı - Haber 08:33: Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı - Haber 08:22: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı - Haber 01:12: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak - Haber 22:56: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi - Haber