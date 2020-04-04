(Gündüz görüntüleriyle) İSTANBUL'A ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞI DURDURULDU
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle İstanbul'a araç giriş-çıkışı gece yarısı itibariyle durduruldu.
04.04.2020 08:33 | Son Güncelleme: 04.04.2020 08:33
Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medyadan yaptığı açıklamada kente giriş ve çıkışların 26 noktadan kesildiğini açıkladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-----------------------------EK///
-Tuzla D-100 Karayolu'nda kesilen yol-Geri dönen araçlar-Detaylar
GEÇİLEN//Jandarma ve polis ekipleriAraçların durdurulmasıAraçların geri gönderilmesiGenel ve detay görüntü- İstanbul
Kaynak: DHA
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