Gündüz İnşaatlarda Çalışıyor, Akşam Seçim Çalışması Yapıyor

Kaynak: DHA

BÜYÜK Birlik Partisi'nin (BBP) 31 Mart yerel seçimi için Buldan Belediye Başkanı adayı Metin Erbölük (51), gündüz inşaat işçiliği, akşam da seçim çalışması yapıyor. İşini severek, yaptığını belirten Erbölük, "Yaptığım işten gurur duyuyorum. Halkımızın ilgisini görünce yarışa ortak olduğumuz kanaatindeyim. 31 Mart akşamı seçimi kazanmak istiyoruz" dedi.Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan, inşaat işçisi Metin Erbölük, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde, BBP'den Buldan Belediye Başkanı adayı oldu. Sabah erken saatlerde çalıştığı inşaata giden Erbölük, gün boyu tuğla taşıyıp, duvar örüyor. Günlük 60 liraya çalışan, harç karıp, duvarları sıvayan Erbölük, yorucu iş temposunun ardından mesai bitiminde ise seçim çalışması yürütüyor. İlçedeki mahalleleri ev ev dolaşan ve oy isteyen Erbölük, projelerini anlatıp, kendisini tanıtıyor ve destek istiyor.'60 LİRA YEVMİYE İLE ÇALIŞIYORUM'Aday olarak açıklandığını duyanların şaşırdığını belirten Metin Ebölük, "60 lira yevmiye ile inşaatta çalışıyorum. Yaptığım işten gurur duyuyorum. Bu işi severek, canıgönülden yapıyorum. Duvarları yapıyorum, harç karıyorum. Burada yapılması gereken ne iş varsa yapabilen bir çalışanım. Belediye başkan adaylığımı duyanlar önce şaşırdı sonrasında ise cesaretimden dolayı beni tebrik ettiler. Buldan'ın yüzde 90'ı beni tanır. Bizim için 1 oy da bir, 1000 oyda bir. Önceden '500- 1000 oy olur' diye düşünürken, halkımızın ilgisini görünce şu an yarışa ortak olduğumuz kanaatindeyim. Bu işi başaracağımızı düşünüyorum. 31 Mart akşamı seçimi kazanmak istiyoruz" diye konuştu.'SEÇİM BÜTÇEMİZ YOK'BBP'nin ilçedeki kurucularından olduğunu, seçim çalışmaları için bütçesinin olmadığını dile getiren Erbölük, "Bizim seçim bütçemiz yok. Diğer partiler gibi paramız yok. Allah'ın izniyle bu yola çıktık. 1 lira seçim bütçemiz yok. Gelirlerimiz ve hayırseverlerin katkılarıyla 3 üst geçit, elektrik santrali kurmak istiyoruz. Elde ettiğimiz gelirlerle yine projeler üretmek istiyoruz" dedi.- Denizli