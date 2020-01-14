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Gündüz: "Katillerin ellerindeki kanı temizleyemezsiniz"

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı 'Devran' adlı öyküsünün tiyatrosuna gidenlere tepki gösterdi.

14.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:23Gündüz:
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı 'Devran' adlı öyküsünün tiyatrosuna gidenlere tepki gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı 'Devran' adlı öyküsünün tiyatroyu alkışlayarak Yasin Börü ve 39 kişiyi katledenlerin ellerindeki kanı temizleyemeyeceklerini söyledi. Gündüz, "Her zaman PKK terör örgütünü destekleyen ve savunan, Diyarbakır'da 6-7 Ekim tarihlerinde yaşanan olaylara sebebiyet veren ceza evinde tutuklu olan Selahattin Demirtaş'ın yazdığı tiyatroyu yan yana oturup keyif içerisinde izleyenleri 11 Ocak 2020'de Kenter Tiyatrosundaki hareketleri bütün milletimizi, biz ve şehit, gazi ailelerimizi, sağduyulu vatan evlatlarını derinden üzmüştür. Sanatçı adı altında Türk sineması artisti Kadir İnanır, HDP Genel Başkan Yardımcısı Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, PKK terör örgütü destekleyicisi cezaevinde hükümlü olan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu ve yandaşlarının aynı koltukları paylaşıp poz vermeleri tiyotro seyircisi değil, bir maskaralıktır. Bu gibi etkinlikler aziz Türk milletini derinden yaralar ve bunların safının doğru olmadığını gösterir. Şehitlerimizin kanıyla kazanılmış şu cennet vatan topraklarında ne hainlik bitiyor ne de hainler utanıyor. Bu devletin ekmeğini yiyerek ihanet edenler katmer katmer bu vatana millete hakaret etmeye devam ediyorlar. Yeri, günü, zamanı geldiğinde Türk yargısı ve cumhuriyet savcılarımızın bu konunun gereğini yapacaklarına inancımız tamdır. Bu yapılanlar asla yanlarına kar kalmayacaktır. Er geç yapılan bu ihanetin bedeli kanunlar nezdinde bunlardan sorulacak ve bu yaptıklarının hesabını vereceklerdir. Bu tabloya görüp hoşuna gidenler olabilir. Ancak biz millet olarak, Türk olarak, şehit ve gazi aileleri olarak bu yapılanlardan oldukça rahatsızlık duymaktayız. Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz adına kınıyoruz, bu tiyatro değil, ihanetin ta kendisidir" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Güncel

Kaynak: İHA

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