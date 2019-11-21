Haberler » genel » Gündüz muhtar akşam stand-up'çı - Haber

Gündüz muhtar akşam stand-up'çı

Gündüz muhtar akşam stand-up'çı Kartal'daki Atalar Mahallesi muhtarı başından geçen ilginç olayları anlatıyorİSTANBUL - Kartal'da Atalar Mahallesi muhtarı olan Erhan Gülmüş, muhtarlık görevi sırasında başından geçen ilginç olayları stand-up şovunda izleyicilere anlatıyor.

21.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:34
Gündüz muhtar akşam stand-up'çı
'daki Atalar Mahallesi muhtarı başından geçen ilginç olayları anlatıyor
İSTANBUL - Kartal'da Atalar Mahallesi muhtarı olan Erhan Gülmüş, muhtarlık görevi sırasında başından geçen ilginç olayları stand-up şovunda izleyicilere anlatıyor. Gülmüş'ün şovunda salon tıklım tıklım dolarken seyirciler kimi zaman kahkahalara daldı, kimi zaman da duygusal olayları dinleyerek gözyaşlarını tutamadı.
Kartal Atalar Mahallesi muhtarı Erhan Gülmüş, muhtarlık yaptığı 5 yıl içerisinde yaşadığı olayları stand-up şovunda anlatıyor. Sabah muhtarlık yapan Gülmüş, akşam da stanp-up yaparak seyircilere hikayelerini anlatıyor. Muhtar Gülmüş'ün şovunu izlemek isteyenler salonu tıklım tıklım doldurdular. Seyirciler, Gülmüş'ün anlattığı komik olaylarla kimi zaman kahkahalara boğulurken, kimi zaman da Gülmüş'ün yaşadığı duygusal anlar karşısında gözyaşlarını tutamadı. Etkinliğe Kartal Belediyesi başkan yardımcıları, çok sayıda mahalle sakini, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, ve yerel gazeteciler katıldı.
Gündüz muhtar akşam stand-up'çı

Kartal, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
10:57 Organ bekleyen çocuklar hayallerini yazdı, iş adamları gerçekleştirdi
10:32 Gündüz muhtar akşam stand-up'çı
10:30 Bu tatlı için sıraya giriyorlar
10:29 Soğuk espriler! En İğrenç espriler ve en soğuk espriler
09:59 Atatürk Üniversitesi'nden örnek tesis
09:57 Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti
09:51 En güzel köpek isimleri! Dişi köpek isimleri, erkek köpek isimleri
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
21:50 Son dakika: İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 12 sivil hayatını kaybetti
21.11.2019 11:05:40