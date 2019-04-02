Gündüz Söylemez Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP SAMSUN KAVAK belediye başkan adayı olan Gündüz Söylemez isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAMSUN KAVAK ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Gündüz Söylemez isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP SAMSUN KAVAK adayı Gündüz Söylemez kimdir? DP SAMSUN KAVAK adayı Gündüz Söylemez yüzde kaç oy aldı?

Gündüz Söylemez Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP SAMSUN KAVAK belediye başkan adayı olarak gösterilen Gündüz Söylemez KAVAK ilçesinde % 0,76 oranında oy almıştır. KAVAK ilçesinde % 0,76 oranında oy olan Gündüz Söylemez adlı DP adayı toplamda 112 adet oy sayısına ulaştı.

SAMSUN KAVAK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.