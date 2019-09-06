Gündüz yaşam merkezi'nde yüzler gülüyor

Zihinsel Engelli ve alzheimerlı bireylerin vakitlerini verimli şekilde geçirmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi sayesinde engelli bireylerin yüzü gülüyor. Son olarak Eskişehir Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret eden engelli bireyler, hayvanları yakından görme fırsatı yakalayarak keyifli bir gün geçirdiler.

Merkez içinde verilen eğitimlerin yanı sıra merkezden faydalanan engelli bireyleri haftanın bir günü geziye götüren merkez yetkilileri, geziler sayesinde sosyal hayata karışan engelli bireylerde gözle görülür değişikler olduğunu ifade ettiler. Geçtiğimiz haftalarda itfaiyeye, pikniğe ve at binme tesislerine giden engelli bireyler, bu hafta da Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde keyifli bir gün geçirdiler. Hayvanları yakından görme fırsatı yakalayan engelliler farklı bir deneyim yaşarken hayvanlar hakkında da bilgilendirildiler. ETİ Sualtı Dünyası'nda suyun altında yolculuğa çıkan engelli bireyler, balıkları besleyerek unutamayacakları bir deneyim yaşadılar.

Belirli bir yaş sonrası engelli bireylerin bakımın zorlaştığını belirten aileler ise, Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi sayesinde engelli yakınlarının hem büyük gelişim gösterdiğini hem de merkez sayesinde kendilerine daha fazla vakit ayırabildiklerini ifade ettiler.