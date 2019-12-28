Güne su içerek başlayın ve öğünlerinizde çorbaya yer ayırın

Yılbaşını evlerinde ya da dışarıda özenli sofralar eşliğinde karşılayanlar, aşırı yemek ve içecek tüketimi nedeniyle yılın ilk gününde şişkinlik ve hazımsızlık gibi mide problemleri yaşayabiliyor. Yılbaşının ertesi günü tartıya yansıyan fazla kilolar ise büyük ölçüde o akşam yenilen tuzlu yemekler, fazla kırmızı et, yağlı soslar veya alkol tüketimi sonucu oluşan ödemden kaynaklanıyor.Fazla tüketilen her gıdayı ise kısa sürede telafi etmek mümkün olabiliyor.

Gün içerisinde sıvı alımının kontrol edilebilmesi için her saat başı bir bardak su içilmesi gerekmektedir. Su taze nane, limon, portakal veya salatalık kabuğu gibi aroma vericiler ile de lezzetlendirilebilir. Ayrıca öğlen ve akşam yemeğinde krema ve un içermeyen çorbalara yer verilmesi sağlanmalıdır. Çorbalara pul biber, karabiber, zerdeçal, zencefil gibi baharatlar eklenerek metabolizma hızı da artırılabilmektedir.

Akşam yemeğinde zeytinyağlı sebze yemeklerini tercih edin

Önemli protein kaynaklarının başında gelen ve hayvansal yağ içeriği yüksek olan kırmızı et, restoranlarda daha lezzetli olması için tereyağıyla pişirilmektedir. Vücudumuz, protein içeren yiyeceklerin sindirilmesi için normalden daha fazla suya ihtiyaç duyar. Bu ihtiyacı gidermek için yine öncelikle sıvı alımını artırmak gerekmektedir. Bununla birlikte sindirimi kolaylaştırmak için yılbaşı ertesinden başlamak üzere birkaç gün öğlen ve akşam yemeklerinde et yerine zeytinyağlı sebze yemekleri veya mercimek, nohut gibi bitkisel protein kaynağı olan kuru baklagilleri tüketmek önem taşımaktadır.

Bitkisel kaynaklı süt ürünlerini tercih edin

Vücuttan yağ atılmasında önemli rolü olan yoğurt, süt gibi kalsiyum kaynaklarına ise günde toplam üç su bardağı kadar yer verilebilirken, yarım yağlı veya badem sütü gibi bitkisel kaynaklı süt ürünlerinin tercih edilmesi daha yararlı olmaktadır.

Meze tüketenler, kızartma türü yiyeceklerden uzak durmalı

Davet sofralarının vazgeçilmezi olan mezeler, genellikle mayonez gibi yağlı soslar, yüksek miktarda tuz veya tuz içeren turşu gibi besinler ile hazırlanmaktadır. Yılbaşı gecesi meze tüketen kişiler, ertesi gün yağ alımını azaltmak adına kızartma türü yiyeceklerden, yağlı etlerden, salata soslarından ve kuruyemişlerden uzak durmaya çalışmalıdır.

Meyve ve hamur işi tüketimini sınırlandırın

Yılbaşı yemeğinin üzerine lezzetli bir tatlı yenilmesi durumunda, ertesi gün meyve ve hamur işi tüketimi sınırlandırılmalıdır. Özellikle şeker içeriği yüksek olan kuru meyveler yerine 1-2 porsiyon (200-250 gram) taze meyve, hamur işleri yerine ise tam buğday, çavdar, siyez veya ekşi maya gibi sağlıklı ekmek türlerinin tercih edilmesi daha faydalı olmaktadır. Bununla birlikte yağ içeriğinden dolayı makarna ve pilavdan uzak durmak, çaya ve kahveye şeker atmaktan kaçınmak da arınma için alternatif yol oluşturmaktadır.

Bağırsak dengenizi yeniden kurun

Yılbaşı gecesi tüketilen yüksek protein, yağ veya alkol içeren tek bir öğün bile bağırsaklardaki yararlı bakteri sayısını azaltmaktadır. Bu durum gaz, kabızlık veya ishal, mide rahatsızlıkları ile de kendini gösterebilmektedir. Bu nedenle yeni yılın ilk günlerinde düzenli olarak her gün bir su bardağı kefir içilebilir. Ayrıca evde yoğurt mayalayanların probiyotik yoğurt maya kullanması, elde edilen faydayı daha üst seviyeye taşımaktadır. Bunlara rağmen hala probiyotik takviyesine ihtiyaç duyanlar, mutlaka bir hekim veya diyetisyene danışmalıdır.

Ödem atmak için 8 öneri

Ödem atmak için sağlıklı beslenme düzenine geçilmelidir. Bunun için öncelikle hayvansal yağ ile tuz alımı azaltılmalı, su tüketimi artırılmalıdır.

Hazır çorba, bulyon, kavrulmuş kuruyemişler, turşu gibi tuz içeriği yüksek gıdaları tüketmeyin.

Kahvaltıda tükettiğiniz peynir ve zeytin tuzluysa suda bekletin. Salam, sucuk, sosis, pastırma gibi şarküteri ürünlerinden uzak durun.

Vücut ağırlığınız başına en az 30 ml. su için. Örneğin 70 kg ağırlığındaki bir kişi 70x30 ml= 2100 ml. su tüketmelidir.

Her öğününüzde mevsimine uygun yeşil sebzelere yer verin. Salatalarınızda bol miktarda tere, maydanoz, roka, marul ve ıspanak kullanın.

Şeker ve tatlandırıcı ilaveli meyve suları ile kafein içeren gazlı içeceklerden uzak durun.

Potasyumdan zengin sebze ve meyveler ile bitki çayları ödem atıcı etki gösterir. Maydanoz, salatalık, kivi, ıspanak, ananas gibi sebze ve meyvelerden oluşan sıvı karışımları ara öğünlerde tüketebilirsiniz.

Günde iki fincan yeşil çay içmek metabolizmanın hızlanmasına katkıda bulunabilir. Ancak kronik hastalığı olanlar, sürekli ilaç kullananlar ve gebeler bu karışımları tüketmeden önce mutlaka hekim veya diyetisyenine danışmalıdır.