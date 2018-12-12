GÜNEKAB Meclisi Toplandı

Saat 15.00'de başlayan, Keşan Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan ve GÜNEKAB Başkan Vekili Ender Mağden başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda GÜNEKAB Meclisi gündem maddelerini görüşerek karara bağladı.

GÜNEKAB Meclisi ilk olarak 2019 Yılı Birlik Bütçesini ele aldı.

Madde hakkında bilgi veren Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Ercan Ersoylu, 2019 Yılı Birlik Bütçesi'ni gelir ve gider olarak 3 milyon 19 bin 202 TL olarak belirlediklerini ifade etti.

Bütçe oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda daha sonra 2019 Yılı Atık Ücret Tarifelerinin belirlenmesi konusu ele alındı.

Geçen yılki gibi üye mahalli idarelerden ton başına 35 TL, olmayanlardan da 100 TL alınması oybirliği ile kabul edildi. Keşan Ticaret Borsası'nın söz konusu ücretin kendi kurumları için ciddi bir maliyet oluşturduğu için yeniden değerlendirilmesi talebi ise oybirliği ile reddedildi.

Birlik, 2019 Yılında 4 Adet Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre çalışan personel gibi zam verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Toplantıda 2019 Yılında Birlik bünyesinde 1 Geçici İşçi Çalıştırılması da oybirliği ilekabul edildi.

Toplantıda son olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığında kiralanan Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Sahası'nın Arazi Kullanım Bedelinin Ödenmesi İçin Kredi Alınması konusu görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

Toplantıyı kapatan Mağden, verdikleri katkı nedeniyle Birlik Meclisi üyelerine teşekkür etti ve alınan kararların bölge için hayırlı olmasını diledi.