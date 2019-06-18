GÜNEKAB Meclisi Toplandı

Saat 14.00'de Keşan Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda GÜNEKAB Başkanı Olcay Soran başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Açılış ve yoklamanın gerçekleşmesinin ardından gündemin diğer maddelerine geçildi.

2.madde de Tanap Doğalgaz İletişim A.Ş. Proje Yardımı konusunda birlik başkanının yetkilendirilmesi hususunun birlik meclisince görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

3.madde de GÜNEKAB Personel Limited Şirketi'ne GÜNEKAB Başkanı Olcay Soran'a müdür atama yetkisi verilmesi de oybirliği ile kabul edildi.

4.madde de 2 adet Semi-Treyler'in ruhsat ve diğer belgelerini imzalaması konusunda birlik başkanına yetki verilmesi konusu da görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı bu maddelerin görüşülmesi ile sona erdi.