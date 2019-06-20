20.06.2019 22:08
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Günel, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği encümen üyeliğine seçildi

Günel, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği encümen üyeliğine seçildi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği'nin (JKBB) Daimi Encümen Üyeliğine seçildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği'nin (JKBB) Daimi Encümen Üyeliğine seçildi.

Jeotermal kaynağa sahip üye belediyeleri bir araya getirerek dayanışmayı ve koordinasyonu arttırmak ve jeotermal enerjinin farklı alanlarda kullanımını yaygınlaştırmak hedefiyle faaliyet yürüten JKBB'nin 2019 Yılı Olağan Meclis Toplantısı Ankara'da yapıldı. Kuşadası Belediyesi'ni temsilen Meclis Üyeleri Funda Şenol ve Hasan Çelik'in katıldığı meclis toplantısında yapılan oylamada Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, JKBB Daimi Encümen Üyesi oldu. Toplantıda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise JKBB başkanı olarak seçildi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Ankara, Ömer Günel, Kuşadası, Güncel

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