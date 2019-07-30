Güner; "Didim'de turizm süreci iyi yönetilmiyor"

AYDIN(İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde yaşanan dikey hızlı yapılaşmanın, turizmin gelişmesini olumsuz yönde etkilediği bildirildi.



Didim'de turizm sezonun uzatılması için birçok altyapı eksikliklerin olduğunu savunan Su Ürünleri Mühendisi Reyhan Güner, ilçede dikey hızlı yapılaşmanın önüne geçilmediği sürece Didim turizm keti olmaktan çıkacağını ifade etti. İlçe turizmin geliştirilmesi için betonlaşmaya giderek tesis sayısını artırmak la olmadığını belirten Güner, "Didim de turizm sezon süresi 4- 5 ayla sınırlı olduğu aşinadır. Turizm kapasitesini artırılması dikey hızlı yapılaşma ile tesis sayısını artırmakla olmaz. İlçede ciddi alt yapı sorunları var. Didim de bir den çok tesis yapıldı. Yüksek sınıflı ve iyi turiste hizmet edecek tesis sayısının artmasıyla birlikte Didim'in havası biraz daha değişecektir. Ama turizm sezonun uzatılması 8-9 aya yaymanın yolu tesis sayısını artırmakla mümkün değildir. Didim denince deniz ve kumu ile öne çıkarken, kültür turizmi, sağlık turizmi gibi unsurlarda devreye sokulduğu gibi ilçede zeytincilik konusu iyi işlenerek, entegre edilerek turizme insanların ilgisini o yöne de çekilecek organik tarımın üzerine gidilerek bu yönde projeler oluşturularak uygulamaya geçilmesi, yada bazı ticari değeri yüksek ürünler üzerine gidilerek bunlar öne çıkarılarak ürün çeşitliliği sağlanabilir. İşte bunlar hepsi bir araya getirilirse turizm sezonu 12 aya çıkması mümkün olabilir. Ancak Didim de 3-5 aya sıkıştırılmış turizm sezonu hiç kimseye hiçbir şey vermediği aşikar. Ciddi tesisler var ciddi yatırımlar var. Ama baktığınız zaman açılışla kapanış arasın da 3-5 aya sıkıştırılmış vaziyette ve yatırım yapanların da bu kadar kısa sürede para kazanmaları mümkün değil. Turizm sürecinin iyi yönetilmediği aşikardır" diye konuştu.



Didim Turizm Kenti Olmaktan Çıkacak



İnşaat ruhsatı verilmesi işlemin artık kısıtlanmasının zaruri olduğunu belirten Güner, "Burası turizm kenti ise turizmi kentinden bahsediyorsak inşaatların durdurulması lazım. Biraz turizm yatırımların önünün açılması lazım. Didim de kamuya ait araziler var. Bu arazilerin çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Araziler imara açılıp betonlaşmanın önüne geçilmesi lazım. Aksi halde Didim turizm kenti olmaktan çıkar inşaat çöplüğüne döner" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA