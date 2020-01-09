Güner Özkul'dan yeni oyunculara sert eleştiri

"Mahmut Hoca" rolüyle izleyicilerin hafızalarına kazınan usta oyuncu Münir Özkul, kızı Güner Özkul'un da katıldığı söyleşiyle anıldı. Programda konuşan Özkul yeni oyuncuları, "Şimdi 3 bölüm bir şey çeken gencecik insanlara herkes hocam aşağı hocam yukarı, ya nereden hocam? Senelerin insanları bile kendilerine hocam dedirtmemiş, hocalık öyle kolay bir mertebe mi? Günümüzde ne oldum delisi çok kolay olunuyor" diyerek eleştirdi.



"Mahmut Hoca "ve "Yaşar Usta" gibi birçok rolüyle izleyicilerin hafızalarına kazınan usta oyuncu Münir Özkul, vefatının ikinci yılında anıldı. İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından Gülhane Parkı Ahmet Hamdi Tanpınar Müzesi'nde gerçekleşen söyleşide usta ismin kızı Güner Özkul, İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Türk Sinemasının usta isimlerinden Engin Çağlar konuşmacı olarak yer aldı. Söyleşiye Özkul'un diğer kızı Hayriye Özkul ve eşi Umman Özkul ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda usta oyuncunun yer aldığı yapımlardan bahsedilirken projelerdeki başarısına dikkat çekildi. Güner Özkul ve Türk Sinemasının usta isimlerinden Engin Çağlar geçmişteki oyuncuların mütevaziliğine dikkat çekerken yeni oyuncuları eleştirdi. Engin Çağlar, genç bir oyuncuyla yaşadığı olayı anlatırken duygusal anlar yaşarken, yeni isimlerin Türk Sinemasına hürmet etmesi gerektiğini ifade etti.



"Şimdi 3 bölüm bir şey çeken gencecik insanlara, hocam aşağı hocam yukarı"



Babasının doğum gününde anılmasının kendileri için daha anlamlı olacağını ifade eden usta ismin kızı Güner Özkul, "Kemal ağabeyin ailesi de aynı fikirdeymiş, biz bu kişilerin artık sizlerin kalbinde olan imajlarının ölümsüz olduğunu düşünüyoruz. Bu kişiler bir çeşit ölümsüzlük mertebesine eriştiler dolayısıyla ölümlerinde değil de daha çok onları doğum günlerinde anmak belki daha anlamlı olur diye düşünüyoruz. Her şeyi herkes ortaklaşa düşünüp birlikte kotarıyormuş şimdi baktığınızda yok makyaj karavanı, yok efendim kostüm karavanı, başrol, figüran karavanı o karavanı bu karavanı çekim yapılan caddede 7-8 karavan o sokağın o gün canı çıkıyor. Ben babamın annemin bir gün olsun birilerine bir çanta taşıttığını görmedim. Kendi kostümlerini kendileri götürürlerdi. Yemeklerinin buyur ağabey diye önlerine geldiklerini görmedim. Herkesle birlikte set işçisiyle birlikte o kuyruğa girerler o yemeği alırlar. Yönetmenler de keza öyle şimdi 3 bölüm bir şey çeken gencecik insanlara herkes hocam hocam, hocam aşağı hocam yukarı ya nereden hocam? Burada hani senelerin insanları bile kendilerine hocam dedirtmemiş. Hocalık öyle kolay bir mertebe mi? Tabi ki standartların yükselmesi gerekiyor her şeyin o günlerdeki gibi olması beklenemez ama günümüzde ne oldum delisi çok kolay olunuyor. O zaman öyle bir şey yokmuş. Paylaşmanın bir keyfi varmış" dedi.



"Aç kapıyı gel, lafını söyle sağdan gir soldan çık, oyunculuk bu"



Türk sinemasının usta isimlerinden olan ve merhum sanatçı Münir Özkul ile çalışan Engin Çağlar, "Münir ağabey müthiş bir oyuncu, etrafıyla da ilgili, Münir ağabeyle oynamamak mümkün değil. Şimdi böyle saçlarının yanları tıraşları arkaların üstünde çok var. Hep sakallı oyuncu gençler var. Aç kapıyı gel, lafını söyle sağdan gir soldan çık, oyunculuk bu. Bir gün geldim içeri tabi teknik ekip tanıyor beni, tarif ettiğim tipte bir oğlan arkaya yaslanmış sehpaya ayaklarını da uzatmış. Geldim ben hiç oralı değil. Geçtim, döndüm bir tekme attım ayaklarına "hop" dedi kalktı. Kalkarsan dedim sana öyle bir iş yaparım ki buraya bir daha gelemezsin. Hemen çocuklar koştular "Napıyorsun ulan" dediler. Sinirlendim, dedim ki bana değil hürmetin Türk sinemasına. Türk sinemasına hürmet edeceksiniz, siz bizim sayemizde para kazanıyorsunuz. Seni gebertirim burada dedim. Bunlarla karşılaşınca tabi televizyon dizisinde yoksunuz. Evet yokuz, 4 tane kendi film çeken, kendi oynayan kendi çalan oyuncular var şimdi isim söylemeyeyim kim olduklarını belli, onların dışında bir film hazırlığındayım ben" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA