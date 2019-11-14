Güner, şeker hastalığına karşı bilgilendirdi

14 Kasım Dünya Diyabet günü etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner tarafından Tip-1-Diyabetli çocuklara ailelerine ve öğretmenlerine farkındalık oluşturmak ve bilgilendirmek amacıyla konferans verdi. Güncel Kaynak: İHA
Uzm.Dr. Ertuğrul Güner, Atatürk Devlet Hastanesi Konferans salonunda sinevizyon sunumu ile vermiş olduğu konferansta, diyabetin (Şeker Hastalığı) tarihçesi, şeker hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, Tip-1 diyabetli bireylere nasıl yaklaşmalıyız, herhangi bir koma halinde neler yapmalıyız konuları hakkında diyabetli bireyleri ailelerini ve öğretmenlerini interaktif bir şekilde bilgilendirdi. Düzenlenen sunum sonrasında katılımcıların diyabetle ilgili sorularını yanıtladı. - ZONGULDAK