"Güneş Atı Projesi" Batmanlı öğrencilere birincilik getirdi

Kaynak: AA

Batman'da özel bir okulda okuyan öğrenciler tarafından hazırlanan "Güneş Atı Projesi" Türkiye birincisi oldu.Özel okulda 6. sınıf öğrencileri Ali Furkan Bilgili ile Barış Aslan sınıfta okudukları bilim teknik dergilerinden esinlenerek yenilenebilir enerji konusunda proje geliştirmek istedi.İki öğrenci bu düşüncelerini paylaştıkları bilgisayar öğretmenleri Caner Yıldız ile Raman Dağı eteklerinde petrol çıkarma kulelerini güneş enerjisini kullanarak çalıştırıp çalıştıramayacakları konusunda mühendislerle fikir alış verişinde bulundu. Mühendislerden olumlu görüş alan Yıldız ve öğrencileri "Güneş Atı Projesi"ni hazırladı.Öğrencilerin hazırladığı prototip, katıldıkları TÜBİTAK tarafından düzenlenen "Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri" yarışmasında teknoloji-tasarım dalında 24 proje arasında Türkiye birincisi oldu.MEB ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekliyorOkulun Bölge Koordinatörü Ramazan Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerek Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) gerekse de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının özellikle robotik kodlama ve teknoloji tasarım projelerine ayrı bir önem verdiğini söyledi.Bu kapsamda okullarda da çok ciddi manada robotik kodlama eğitimlerinin ön plana çıktığını vurgulayan Bozkurt, şöyle konuştu:"Çağı yakalayabilmek için teknolojik gelişmelerden uzak olmamak lazım. Bunun için de çocuklarımızın önceden hazırlıklı olmaları gerektiğine inanıyoruz. Yarışmaya katıldığımız 'Güneş Atı Projesi' Türkiye birincisi oldu. Amacımız çocukları geleceğe hazırlamak, hem çocuklara hem teknolojiye katkı sağlamaktır. Teknolojik çalışmalar yapıp dünya ile rekabet edebilecek bir nesil yetiştirebilmek istiyoruz."Bilgisayar öğretmeni Caner Yıldız, okulda 3 yıldır robotik kodlama eğitimi verdiklerini dile getirerek, öğrencileri ile fırsat buldukça bilim teknik dergileri okuduklarını, karşılıklı fikir görüş alış verişinde bulunduklarını belirtti.Türkiye'nin 2023 vizyonuna katkı sunmak için proje hazırlamaya karar verdiklerini anlatan Yıldız, "Çocuklarımızı 2023'e hazırlamaya karar verdik. TÜBİTAK'ın da böyle projeleri desteklediğini öğrenince teknoloji tasarım dalında proje hazırlamak istedik." dedi.Çocukların yenilenebilir enerji konusunda meraklı olduklarını ifade eden Yıldız, özellikle güneş panellerinin çocukların dikkatini çektiğini söyledi."Çocuklarla istişare ederek elektrik üretmenin yollarını aradık. Batman'da yaşıyoruz. Bu nedenle de petrol pompalarının nasıl çalıştığını araştırdık." diyen Yıldız, amaçlarının yenilenebilir enerjiler konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu aktardı.Öğrencilerden Ali Furkan Bilgili, güneş ile petrol çıkarabildiklerini gördüklerini dile getirerek, bu proje sayesinde teknoloji tasarım dalında 24 proje ile yarışarak birinci olduklarını belirtti.Barış Aslan ise, yenilenebilir enerji konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getirerek, böylece ülkemizin 2023 vizyonuna destek vermeye çalıştıklarını kaydetti.