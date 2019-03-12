Güneş Enerji Paneli Üretimi Tesisinin Temeli Atıldı

Özel teşvik alan Güneş Enerji paneli üretimi yapacak tesisin temeli dün atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Proje Bazlı Teşvik Paketinden yararlanarak Eko Temiz Enerji A.Ş. tarafından yaptırılan, "Fotovoltaik Güneş Paneli Üretim Tesisi ve Niğde Belediyesi
Arıtma tesislerinin Temel Atma Törenine katıldı. Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmada, son 15 yılda yaşanılan her türlü zorluğa rağmen, Türkiye
'nin her alanda kendini yenilemeye, kabuğunu kırmaya devam ettiğini söyledi. 2019 yılını rekorlarla geçireceklerini hatırlatan Dönmez, "Bugünün Türkiye'si artık öyle bir fiske ile yıkılacak bir ülke değil. Türk ekonomisi ihracatta kırdığı rekorlar ve saldırılara karşı gösterdiği dirençle bir tarih yazıyor. Yatırım, üretim ve istihdamda olumlu gelişmeler var. İnşallah bu yıl daha iyi bir performansla ile 2019'u da rekorlar yılı olarak geçireceğiz." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, artık yeni bir atılım ve sıçrama döneminde olduklarına dikkati çekerek, "Amacımız Türkiye'yi ekonomik anlamda üst lige çıkarmak. Bunun yoluysa uygun maliyetli, kaliteli ve sürekli enerji arzından geçiyor. Bu nedenle, enerjide bütün yükün eşit miktarda dağıtıldığı dengeli bir enerji portfoyünün oluşturulması için yerli kaynaklarımızı maksimum oranda kullanmak ve dışa bağımlı olduğumuz kaynaklarda ise yönetilebilir bir duruma gelmek zorundayız. Bu yola çıkarken 'Daha Fazla Yerli, Daha Fazla Yenilenebilir' dedik. Yenilenebilir enerji alanında Türkiye'yi model ülke haline getirmek için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları modelini hayata geçirdik. Son iki yılda bu anlamda ciddi mesafe kat ettik. Bunun sonucunda, 2019 Ocak'ta yerli ve yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimimiz yaklaşık yüzde 60 oranına kadar yükseldi. Hedefimiz bu oranı daha da yükseltmek. Yenilenebilir enerjinin her alanında yatırımlarımızı derinleştirdik. Lisansız güneş enerjisi üretiminde teşviklerimizle üreticilerimize birçok kolaylık sağladık. Alım garantisi, harç, vergi, ruhsat muafiyetleri sağladık. Bunların sonucunda da 2018,'de kurulu gücümüzü tam 4 bin 981 megavata yükselttik. Yine 2018'de kurulu gücümüze tam 4 bin 25 megavat ilave ettik. Bu gücümüzün içerisindeki en büyük payı da yine güneş aldı. 2018'deki sistemimize ilave ettiğimiz 4 bin 25 megavat yüzde 40'dan fazlası güneş kaynaklı. Bunlar bizim için yeterli değil. Çünkü biz daha yeni başlıyoruz. Yenilenebilir enerji alanında Türkiye'yi model ülke haline getireceğiz. Sadece yenilenebilir enerji üretiminde değil teknolojilerinde de söz sahibi olmak istiyoruz. Türk mühendis ve işçisinin akıl teri ile ıslattığı fikirler, dünyanın her yerine 'Made In Turkey' damgalı güneş panelleri ve rüzgar türbinleri ile enerji taşıyacak. Artık enerji politikalarında mümkün olduğunca ithalata yer olmayacak. Bu ve bunun gibi yatırımlarımızla Türkiye, enerji teknolojilerinde merkez ülke konumuna gelecek. Enerji teknolojileri bu anlamda Türk ekonomisinin değişim ve dönüşümünde başat rolü oynayacak." dedi.
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Niğde Belediyesi, Fatih Dönmez, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com