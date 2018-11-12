Güneş Enerjili Bisikletle Fransa'dan Erzincan'a Geldi

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:28



12 Kasım 2018 Pazartesi 17:28

Yenilenebilir enerji ile iklim değişikliği ve barışa dikkati çekmek amacıyla güneş enerjili bisikletle Fransa'dan pedal çevirmeye başlayan 47 yaşındaki seyyah David Ligouy Erzincan'a geldi.Güneş enerjisi panelleri ile çalışan üç tekerli 'trikeverde' model bisiklet ile 4 ay önce yola çıkan Ligouy, Erzincan Bisikletçiler Derneği Başkanı Hakan Sarı ve üyeler tarafından karşılandı.Erzincan Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya gelen Fransız gezgin David Ligouy, bisikleti ile 14 ülkeye gitmeyi hedeflediğini belirterek, şunları ifade etti:"Nükleer silah kullanımına karşı olduğumu göstermek ve yenilebilir enerjiyi tanıtmak için bu yola çıktım. Nükleer silah yapmak çok fazla paraya mal oluyor. Biz bu parayı daha güzel şeyler için kullanabiliriz. İlk başta hedefimi 2 bin kilometre olarak belirlemiştim ancak 4 ay önce başladığım bu yolculukta şu an 8 bin kilometreye ulaşmış bulunmaktayım." şeklinde konuştu.Kendi geliştirdiği bisikletle, İsviçre, Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan ve ardından Türkiye'ye geldiğini belirten Ligouy, buradan İran'a gideceğini söyledi.Kısa süre kentte mola veren Ligouy, ardından Erzurum'a hareket etti.