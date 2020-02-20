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Güneş enerjisi deposunu sökerken çatıdan düştü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hurdacılık yapan bir kişi, güneş enerjisi deposunu söktüğü iki katlı binanın çatısından düşerek yaralandı.

20.02.2020 09:03 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:03Güneş enerjisi deposunu sökerken çatıdan düştü
'nin ilçesinde hurdacılık yapan bir kişi, güneş enerjisi deposunu söktüğü iki katlı binanın çatısından düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göne, geçimini hurda ve eski eşya toplayarak sağlayan 3 çocuk babası Hüseyin Canavar (50), İstiklal Mahallesi, Karkın Caddesi'nde bulunan iki katlı bir binanın çatısındaki eski güneş enerjisi deposunu satın alıp sökmek isterken dengesini kaybederek çatıdan yere düştü.

Olay yerine çağrılan ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan Canavar, tedavi altına alındı. - OSMANİYE

Adebayo Akinfenwa, Osmaniye, Düziçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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