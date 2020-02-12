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Güneş enerjisi hırsızı jandarmadan kaçamadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evden güneş enerjisi deposu ve buna ait malzemeleri çalan şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

12.02.2020 14:25 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:25Güneş enerjisi hırsızı jandarmadan kaçamadı
'nın ilçesinde bir evden güneş enerjisi deposu ve buna ait malzemeleri çalan şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Elikesik Mahallesi'nde yaşayan Süleyman S.'nin müstakil evindeki güneş enerjisi deposu ve buna ait malzemeleri çalındığı ihbarını alan Alanya İlçe Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası hırsızlık şüphelisinin aynı mahallede yaşayan Fevzi Ö. (50) olduğunu tespit etti. Tespit üzerine jandarma hırsızlık şüphelisini adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fevzi Ö., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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