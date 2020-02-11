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Güneş enerjisi sistemini kontrol ederken çatıdan düşen esnaf öldü

BURDUR'da kömür ticareti yaptığı 2 katlı iş yerinin çatısındaki güneş enerjisi sistemini kontrol ederken düşen Süleyman Tezcan (45), yaşamını yitirdi.

11.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:46Güneş enerjisi sistemini kontrol ederken çatıdan düşen esnaf öldü

BURDUR'da kömür ticareti yaptığı 2 katlı iş yerinin çatısındaki güneş enerjisi sistemini kontrol ederken düşen Süleyman Tezcan (45), yaşamını yitirdi.

Mahrukatçılar Sitesi'nde kömür ticareti yapan evli ve 2 çocuk babası Süleyman Tezcan, sabah saatlerinde güneş enerjisinden sıcak su elde edilmesini sağlayan 'günısı' diye adlandırılan sistemi kontrol etmek için iş yerinin çatısına çıktı. Buz tutan sistemi incelerken bir anda dengesini kaybeden Tezcan, yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Olayı fark eden çevre esnaf, polis ve sağlık ekiplerine verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Süleyman Tezcan, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Süleyman Tezcan'ın cenazesinin yarın kent merkezinde toprağa verileceği belirtildi.



Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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