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Güneş Enerjisi tüm boyutlarıyla GEF'te ele alınıyor

Güneş enerjisinin politik, teknik, ekonomik, akademik ve sosyal boyutları ile ele alınacağı "Güneydoğu Enerji Forumu" yarın Gaziantep Ticaret Odasında başlıyor.

24.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:43Güneş Enerjisi tüm boyutlarıyla GEF'te ele alınıyor
Güneş enerjisinin politik, teknik, ekonomik, akademik ve sosyal boyutları ile ele alınacağı "Güneydoğu Enerji Forumu" yarın Ticaret Odasında başlıyor.

Gaziantep Ticaret Odası 27 Nolu Mimarlar, Mühendisler ve Yapı Denetim Firmaları Meslek Komitesi ile TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi iş birliğinde "Enerjimiz Güneş Olsun" sloganıyla düzenlenen Forumun açılışını T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan gerçekleştirecek.

Ana Sponsorluğunu ELEGANT ENERJİ'NİN yaptığı "Güneydoğu Enerji Forumu", yenilenebilir enerji kaynağı güneş enerjisinin ekonomik, politik, akademik, teknik ve sosyal tüm boyutları konunun uzmanları ve sektör temsilcileri ile birlikte ele alınacak.

Güneş enerjisinin hangi alanlarda nasıl kullanılabileceği, kullanım alanları, lisanssız olarak güneşten elektrik üretme süreci, devlet destekleri, başarılı uygulama örnekleri, çatı üzeri GES sitemleri gibi konular güneş enerjisi alanında yatırım ve araştırma çalışmaları yapan kişi, kurum ve şirketlerin deneyimlerinin de paylaşılacağı iki oturumda konuşulacak.

Ülkemizin enerji politikasında yerli ve milli üretim için güneş enerjisinin önemine dikkat çekmeyi hedefleyen Forum, özel söyleşi bölümlerinde Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ve MB Holding Onursal Başkanı Muharrem Balat'ı ağırlayacak.

T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının desteklediği Foruma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın yanı sıra Proje Destekleri Daire Başkanı Ersoy Metin de katılacak.

Ana Sponsorluğunu Elegant Enerji'nin, Sponsorluklarını DGC Mühendislik, General Solar, MB Holding, PEM Enerji, SolarTürk Enerji'nin üstlendiği "Güneydoğu Enerji Forumu" 26 Kasım 2019 Salı (yarın) saat 09.00 ila 18.00 arasında Gaziantep Ticaret Odasında gerçekleştirilecek ve tüm ilgililerin katılımına açık olacak. - GAZİANTEP

Gaziantep, Ekonomi

Kaynak: İHA

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