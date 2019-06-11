Güneş enerjisine ilgi yüzde 140 arttı

Fosil kaynakların sınırlı rezervleri, fiyatlardaki dalgalanmalar ve çevreye verdiği zararlar, bir çok ülkenin birincil enerji kaynaklarına alternatifler aramasına neden oluyor. Dünya genelinde yenilenebilir, temiz enerjilere ilgi giderek artarken Türkiye'de de sürdürülebilir enerji her geçen gün daha fazla gündeme geliyor. SEMrush'ın internette yapılan enerji terimleri aramalarını mercek altına alan araştırmasının sonuçlarına göre güneş enerjisine gösterilen ilgi son iki yılda %140 artış gösterdi. Öte yandan elektrik, doğalgaz ve benzin aylık aramalarda başı çekti. Araştırmaya göre elektik kelimesi ayda ortalama 59 bin aranırken, doğalgaz 37 bin ve benzin 20 bin olarak yer aldı.

KARBON AYAK İZİ AZALACAK

SEMrush Ortadoğu Kurumsal İletişim Müdürü Adam Zeidan,enerji terimleriyle ilgili yapılan online aramaların çoğunun ev veya araç odaklı olabileceğini belirtirken, yenilenebilir kaynaklarla üretilen enerjinin Türkiye için önemini vurgulayarak şöyle devam etti: 'Türkiye'nin güneş enerjisine artan ilgisi gelecekteki karbon ayak izini azaltabilecek temiz enerji kaynaklarınının kullanımı açısından teşvik edici bir sonuç. Bu aramaların bize sunduğu veri seti hem kamu hem de özel sektörün vizyonunu belirlemesi açısından kritik.' Türkiye, özellikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde sahip olduğu enerji potansiyeliyle 2018 yılında elektriğinin % 2,5'unu güneş enerjisiyle üretti.

GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ ARTIYOR

Güneş enerjisi konusunda Orta Doğu ve Güneydoğu Avrupa'dan dahaavantajlı bir konumda bulunanTürkiye, 2010 yılında çıkartılan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı yasasıyla, yenilenebilir enerjinin kullanılmasına teşvik eden ülkelerden biri konumunda. Enerji Bakanlığı'nın yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımları teşvik etmek amacıyla geliştirdiği programlarıyla 2020'de Güneş enerjisi tesislerinin potansiyelini 3 kat daha artırması hedefleniyor. Türkiye'de yıllık toplam güneşli saat miktarı ise 2.640 saat olarak tanımlanıyor.

Dünyadaki diğer pazarlara bakıldığında, ABD ve İngiltere'de en çok aranan enerji terimi; dizel ve elektrikken, Almanya'da dizel ve doğal gaz, Avustralya ve Güney Afrika'da elektrik ve dizel, Hindistan'da elektrik ve doğal gaz, İsveç'te ise güneş ve dizel öne çıkıyor.

Kaynak: Bültenler