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Güneş enerjisiyle yaş sebze kurutma tesisi kurulum çalışmaları

Viranşehir Kaymakamlığı ve Uluslararası Göç Örgütü (İOM) tarafından Viranşehir Organize Sanayi Bölgesinde "Güneş Enerjisi ile Yaş Sebze Kurutma Tesisi" kurulum çalışmaları başladı.

03.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:04Güneş enerjisiyle yaş sebze kurutma tesisi kurulum çalışmaları
Kaymakamlığı ve Uluslararası Göç Örgütü (İOM) tarafından Viranşehir Organize Sanayi Bölgesinde "Güneş Enerjisi ile Yaş Sebze Kurutma Tesisi" kurulum çalışmaları başladı.
Viranşehir Kaymakamlığından yapılan açılamaya göre, Viranşehir Kaymakamlığı ve Uluslararası Göç Örgütü ortaklığında kurulacak olan güneş enerjisi ile yaş sebze kurutma tesisinin, genelinde yaygınlaştırılması amaçlanıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Ömer Dereci, Viranşehir'in iklim, toprak ve su açısından zengin bir ilçe olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Şanlıurfa'da ilk defa uygulanacak olan güneş enerjisi ile yaş sebze kurutma tesisi model bir proje olacak. Açık havada sergi şeklinde kurutulan sebze ve meyveler hijyen ve kalite açısından çok risk taşımaktadır. Ne yazık ilçemizde ve Şanlıurfa'da bu yöntemle kurutma yapılmaktadır. Sağlığa zararlı maddeler içeren çadır brandalar üzerinde kurutulan sebzeler, hem brandanın ham maddesi olan plastik içerikten hem de havadan toz ve yabancı maddelerden olumsuz etkileniyor. Bu sebeplerden ötürü yüksek kaliteli ve hijyenik kurutma yöntemleri ile ucuz enerji imkanlarından da faydalanabileceğimiz yöntemleri denemek zorundayız. Güneş Enerjisi ile Yaş Sebze Kurutma Tesisimiz Şanlıurfa'ya hatta bölgeye örnek bir proje olacağına inanıyorum. Viranşehir'de istihdam alanlarını genişletmek istiyoruz. İstihdamla ilgili projeler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Tesisten 30 aile faydalanacak."
Kaymakam Ömer Dereci'yi ziyaret eden Uluslararası Göç Örgütü Toplum İstikrarı Proje Asistanı Fatoş Cengiz ise Viranşehir Kaymakamlığı ile başarılı projeler yürüttüklerini belirterek, kurutma tesisinin kurulum çalışmalarının başladığını kaydetti.

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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