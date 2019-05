Güneş: " Filyos Projesi Karabük'e ivme kazandıracak"

Kaynak: İHA

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Karabük heyeti olarak Bilim ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank'la yapılan görüşme sonrası Filyos Liman Projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul çalışmaları devam ederken bir taraftan Karabük ve bölge yatırımlarını bakanlıkta takip ettiklerini ifade eden Güneş, en son gerçekleştirdikleri Bilim ve Sanayi Bakanlığı görüşmesinde gündemin ana konusu olan Filyos Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güneş, her fırsatta Karabük ile ilgili hangi bakanlıkta bir konu varsa o bakanlıkta görüşme gerçekleştirdiklerini ve sonucunu da yakından takip ettiklerini söyledi.Son olarak Bilim ve Sanayi Bakanıyla Filyos Liman Projesi'ni görüştüklerini ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Güneş, Filyos Liman Projesi'nin mazisinin çok eski olduğunu ve bu projenin 2014 yılında Devlet Yatırım Planı'na alınarak geçtiğimiz birkaç yılda atılan somut adımlarla bugünlere gelindiğini vurguladı. Liman inşaatının altyapısının yüzde 80'lere ulaştığını ve Ulaştırma Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü'nün projeyi belirtilen sürede bitirmeye çalıştığını kaydeden Milletvekili Niyazi Güneş, 2020 yılından sonra projenin artık AŞ üretme konusunda hayata geçmeye başlayacağını belirterek, " Filyos Liman ve Endüstri Bölgesi'nin her ne kadar Zonguldak, Bartın ve Karabük'ü çok yakından ilgilendiriyor olsa bile bu projenin aslında ülkemizin 3 büyük projesinden birisi ve ulusal bir özellik taşıyor. Filyos, Karadeniz'in çıkış kapısı olacak. Demiryolu ile birlikte Karabük üzerinden yeni yapılacak duble karayoluyla ticaret ve sanayi ürünlerinin Anadolu'nun iç kesimlerindeki şehirlere rahatlıkla ulaştırılacak." dedi.Güneş sözlerini şöyle sürdürdü, " Geride bıraktığımız Ekim ayında Bakanımız Mustafa Varank'la Filyos Limanı için bir araya gelmiştik, geçtiğimiz hafta da Karabük Heyeti olarak ikinci toplantımızı yaptık. Her iki toplantıda da önemli konular gündeme geldi. Artık liman işletmeciliği önümüzdeki birkaç yıl içinde faaliyete geçecek. Biz de Karabük olarak bu önemli projede sanayi ve ticaret tecrübemizle birlikte güçlü bir şekilde yer almalıyız. Bu proje Karabük'ün ve bölgenin geleceği için çok önemli. Filyos Limanı tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde Karabük'e ve bölgeye ivme kazandıracak" dedi. 23 bin dekarlık Endüstri Bölgesi ve 25 milyon ton kapasiteli Filyos Limanı'ndan ülkenin ve bölgenin ekonomik beklentisinin çok yüksek olduğunu söyleyen Güneş " Karabük olarak üzerimizde bir takım görevler var, peki bunlar nelerdir? İleri teknolojiyi esas almak birinci önceliğimiz olmalıdır, ikinci olarak bu teknolojiyle birlikte katma değer üretim modeline geçmeliyiz, dünya ile rekabet edebilir bir seviyeye ulaşmalıyız ve daima nitelikli personel istihdamını sağlamalıyız" dedi. - KARABÜK