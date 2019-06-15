'Güneş Kenti' Mezitli, festivale hazır

22 Haziran tarihlerinde yapılacak festivalde, Modacı Yıldırım Mayruk'un hazırladığı 'Güneş Defilesi' ile Volkan Konak ve Sibel Tüzün Mersinlilerle buluşacak. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, güneş enerjisinin, yenilenebilir tükenmeyen bir enerji kaynağı olduğunu belirterek, festival boyunca bunun önemini vurgulayacaklarını söyledi.



Mezitli Belediyesi 9. Soli Güneş Festivali, bu yıl da dolu dolu geçecek. Soli Pompeiopolis Antik Kenti önündeki alanda gerçekleşecek festivalde, iki gün boyunca kurulacak stantlarda güneş enerjisi firmaları ve yenilenebilir enerji sistemleri üzerine projelerin tanıtımları yapılarak, halka güneş enerjisinin önemi anlatılacak. Birçok dans, müzik ve tiyatro gösterisinin yer alacağı festival alanında yabancı gruplar da Mersinlileri coşturacak. Festivalin bu yılki sürprizi ise ünlü modacı Yıldırım Mayruk'un 2019 yaz koleksiyonunun 'Güneş Melekleri' adıyla ilk kez halkla buluşması olacak. Soli Pombeiopolis Sütunlu Cadde'de binlerce yıllık sütunlar arasında gerçekleştirilecek defilede, güneşin tüm renkleri Akdeniz'e taşınacak.



Mezitli Belediyesi tarafından 9. Soli Güneş Festivali'nin tanıtımı gerçekleştirildi. Soli Pompeiopolis Antik Kenti içinde düzenlenen tanıtım toplantısında, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, festival programını anlatırken, Olba Fotoğraf Derneği'nin fotoğraf sergisi davetlilerin beğenisine sunuldu. Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları da davetlilere mini bir konser verdi.



Başkan Tarhan, yaptığı konuşmada, güneşin önemine dikkat çekti. "Güneş, toprak ve suyu en rasyonel biçimde kullanmak durumundayız" diyen Tarhan, artık tüm dünya ülkelerinin de bu konu üzerinde yoğunlaştıklarına işaret etti. 325 günü güneşli geçen Mersin ve yöresinde, güneşin önemini vurgulamak üzere bu yıl Güneş Festivali'nin 9'uncusunu düzenleyeceklerini belirten Tarhan, "Mezitli'nin tarihi 2 bin 500 yıl öncesine dayanıyor. Mezitli'nin geçmişteki adının Soli olması Mezitli'nin güneş kenti olduğunu vurgulamaktadır" dedi.



"Güneş enerjisi kurulu gücümüz 5 bin 63 MW'a ulaşmıştır"



Güneş enerjisinin önem kazanmasının 1973 yılındaki dünya enerji krizi ile başladığına dikkat çeken Tarhan, petrol fiyatlarının giderek artması üzerine dünyada güneş enerjisi gibi yeni kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına göre, yıllık toplam güneşlenme süresi günlük ortalama 7,5 saat olarak tespit edildiğini belirten Tarhan, "Günümüzde güneş enerjisinden çok farklı biçimlerde ve alanlarda yararlanılmaktadır. 2018 yılında toplam güneş kolektör alanı yaklaşık 20 bin 200 dekara ve ısı enerjisi üretimi 876 bin 720 ton eşdeğer petrole ulaşmıştır. 2018 yılında işletmedeki güneş enerjisi santral sayısı 5 bin 868 adet, 4 bin 981 MW'ı lisanssız, 8 MW'ı da lisanslı olmak üzere toplamda güneş enerjisi kurulu gücümüz 5 bin 63 MW'a ulaşmıştır" dedi.



"Güneş enerjisi, yenilenebilir tükenmeyen enerji kaynağıdır"



Güneş enerjisinin Türkiye'deki toplam elektrik üretimi içerisindeki payının sadece yüzde 2,5 olduğunu söyleyen Tarhan, "Bu kadar güneşli bir ülke ve kent olmamıza karşın Türkiye'de enerjinin sadece yüzde 2,5'i güneşten elde ediliyor. Güneş enerjisi, kurulum ve kullanım kolaylığı olmasının yanı sıra çevreyi kirletmemesi ve zararlı atık oluşturmaması gibi özelliklere sahip bir yenilenebilir tükenmeyen enerji kaynağıdır. Enerji açısından dışa bağımlılığı ortadan kaldırır. Ulaştırma harcaması yoktur. Her yerde yararlanılır. Karmaşık teknoloji gerektirmez. İşletme masrafları az, gaz dumanı, kükürt veya radyasyon gibi zararlı atıkları yoktur. Önümüzdeki süreçte bir yandan Soli Pompeiopolis Antik Liman ve çevresinin turizme açılması yönünde çalışırken, diğer yandan güneş enerjisinin kullanımına yönelik çabalarımız devam edecek. Bu bağlamda Güneş Parkı içerisindeki Güneş Evi'ni Makine Mühendisleri Odası ile birlikte gerçekleştirdik" diye konuştu.



Festivalin sürprizi Yıldırım Mayruk'un 'Güneş Melekleri' defilesi



Tarhan, festival programını da açıkladı. 16 Haziran Pazar günü Festival Korteji gerçekleştireceklerini ifade eden Tarhan, saat 18.30'da başlayacak kortejin Forum Mersin Alışveriş Merkezinde kısa bir mola vererek gösteri yapacağını kaydetti. Açılış etkinliğini 20 Haziran Perşembe akşamı saat 20.30'da Açık Hava Tiyatrosunda İspanya-Türkiye Dans Gecesi ile yapacaklarını bildiren Tarhan, festivalin 21 Haziran Cuma günü saat 15.00'te açılış ve katılımcı stantların tanıtımı ile başlayacağını aktardı.



Festivalin bu yılki sürprizi ise ünlü modacı Yıldırım Mayruk'un 2019 yaz koleksiyonunun 'Güneş Melekleri' adıyla ilk kez halkla buluşması olacak. Başkan Tarhan, "21 Haziran akşamı Pompeiopolis Sütunlu Caddede saat 20.30'da Yıldırım Mayruk, güneşin tüm renklerin Soli Pompeiopolis'te kurulacak dev podyumdan Akdeniz'e taşıyacak. 2019 yaz koleksiyonu 'Güneş Melekleri' adıyla Mersin için özel olarak hazırlandı ve burada ilk kez halkla buluşacak. 12 uluslararası manken, 27 kişilik dev ekiple sahnelenecek olan defile, Güneş Festivali ile bir kez daha çağdaşlık rüzgarı estirecek.



Volkan Konak ve Sibel Tüzün Mersinlilerle buluşacak



Festivalin bu yılkı sanatçılarının da yine Mersinlileri coşturacağını vurgulayan Tarhan, Volkan Konak'ın 21 Haziran akşamı, Sibel Tüzün'ün de 22 Haziran akşamı festival alanında konser vereceklerini söyledi. Tarhan ayrıca, 21 Haziran Dünya Yoga Günü kapsamında 22 Haziran Cumartesi akşamı 19.30'da Pompeiopolis Sütunlu Caddede Hindistan Büyükelçiliği işbirliğiyle yoga gösterileri yapılacağını dile getirdi. Tarhan, tüm Mersinlileri festivale beklediklerini sözlerine ekledi. - MERSİN

Kaynak: İHA